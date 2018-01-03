Уточненная информация по спасению подростков, попавших в полынью у полуострова Копылово
3 января 2018 01:57
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Четыре подростка катались на коньках и двое мальчиков, добравшись до центра канала, оказались в полынье. Крики о помощи услышали полковник полиции Айдын Камбаров и его приятель, находившиеся неподалеку на даче. Не раздумывая ни минуты, мужчины бросились на помощь мальчикам, им удалось ползком добраться до полыньи. Один из подростков выбрался из воды, а второму это самостоятельно сделать не удавалось. Тогда Камбаров с помощью палки зацепил вокруг рук ребенка электрический удлинитель и вытащил мальчика из воды. После спасения ребят отогрели в бане и передали подоспевшей «Скорой помощи». Их жизни и здоровью ничего не угрожает", - сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
Начальник Тольяттинского ЛОП Средневолжского ЛУ МВД России на транспорте полковник полиции Айдын Камбаров на службе в органах внутренних дел с 1994 года. За время службы награжден ведомственными наградами: медалями за отличие в службе трех степеней, нагрудными знаками: «Лучший сотрудник криминальной милиции», «За верность долгу», медалями «За отличие в службе МВД» двух степеней, почетным знаком Самарской губернской думы «За служение закону». Имеет почетные грамоты от руководства МВД России, благодарственные письма от губернатора Самарской области, председателя Самарской губернской думы, начальника Куйбышевской железной дороги, сообщает пресс-служба УТ МВД России по ПФО.
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