Я нашел ошибку
Главные новости: 
В Сергиевском районе Самарской области ночью тушили крупный пожар
В Тольятти у задержанного сотрудниками Росгвардии мужчины изъята марихуана Мужчина признался, что хранит более 40 граммов запрещенного вещества.
В Тольятти у задержанного сотрудниками Росгвардии мужчины изъята марихуана
В Похвистнево задержали подозреваемого в хищении металлических изделий с дачи Мужчине грозит до пяти лет лишения свободы.
В Похвистнево задержали подозреваемого в хищении металлических изделий с дачи
Ученые рассчитали продолжительность здоровой жизни на пенсии Мужчины чаще сохраняют активность до самой смерти, а женщины нередко проводят последние годы инвалидами.
Ученые рассчитали продолжительность здоровой жизни на пенсии
Ранее судимая за незаконный оборот наркотиков жительница Кинеля вновь задержана с героином Подозреваемая пояснила, что наркотик она хранила в целях личного употребления.
Ранее судимая за незаконный оборот наркотиков жительница Кинеля вновь задержана с героином
Уточненная информация по спасению подростков, попавших в полынью у полуострова Копылово
Уточненная информация по спасению подростков, попавших в полынью у полуострова Копылово
В селе Ташелка на 5,5 лет лишена свободы женщина, избившая до смерти свою мать
В селе Ташелка на 5,5 лет лишена свободы женщина, избившая до смерти свою мать
Самостоятельно передвигаться мужчина был не в состоянии.
Спасатели доставили из Рождествено в Самару и передали медикам мужчину с инсультом
сегодня  Среда, 3 января, 11:54
18+
Об агентстве
О редакции
Реклама на сайте
Погода: Самара  -4 °C, Тольятти  -3 °C
Курсы валют ЦБ РФ на 03/01:
USD 57.6
-0.03
EUR 68.87
0.08
Искать
Новости /  Общество /  Социум  

Уточненная информация по спасению подростков, попавших в полынью у полуострова Копылово

3 января 2018 01:57
494
"Начальник Тольяттинского ЛОП Средневолжского ЛУ МВД России на транспорте полковник полиции Айдын Камбаров спас 12 летнего мальчика, провалившегося под лед на шлюзовом канале полуострова Копылово города Тольятти.

Четыре подростка катались на коньках и двое мальчиков, добравшись до центра канала, оказались в полынье. Крики о помощи услышали полковник полиции Айдын Камбаров и его приятель, находившиеся неподалеку на даче. Не раздумывая ни минуты, мужчины бросились на помощь мальчикам, им удалось ползком добраться до полыньи. Один из подростков выбрался из воды, а второму это самостоятельно сделать не удавалось. Тогда Камбаров с помощью палки зацепил вокруг рук ребенка электрический удлинитель и вытащил мальчика из воды. После спасения ребят отогрели в бане и передали подоспевшей «Скорой помощи». Их жизни и здоровью ничего не угрожает", - сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Начальник Тольяттинского ЛОП Средневолжского ЛУ МВД России на транспорте полковник полиции Айдын Камбаров на службе в органах внутренних дел с 1994 года. За время службы награжден ведомственными наградами: медалями за отличие в службе трех степеней, нагрудными знаками: «Лучший сотрудник криминальной милиции», «За верность долгу», медалями «За отличие в службе МВД» двух степеней, почетным знаком Самарской губернской думы «За служение закону». Имеет почетные грамоты от руководства МВД России, благодарственные письма от губернатора Самарской области, председателя Самарской губернской думы, начальника Куйбышевской железной дороги, сообщает пресс-служба УТ МВД России по ПФО.
 
Добавить комментарий
Введите своё имя
или войдите через социальные сети
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*

Комментарии



Социум
3 января 2018  10:57
Ученые рассчитали продолжительность здоровой жизни на пенсии Мужчины чаще сохраняют активность до самой смерти, а женщины нередко проводят последние годы инвалидами.
Ученые рассчитали продолжительность здоровой жизни на пенсии
Мужчины чаще сохраняют активность до самой смерти, а женщины нередко проводят последние годы инвалидами. Социум
27
3 января 2018  01:57
Уточненная информация по спасению подростков, попавших в полынью у полуострова Копылово
Уточненная информация по спасению подростков, попавших в полынью у полуострова Копылово
  Социум
492
2 января 2018  18:06
Биометрическая система контроля начала работать на пограничном контроле на Украине с 1 января.
За первые сутки 2018 года биометрический контроль на границе с Украиной прошли 1,9 тысячи россиян
Биометрическая система контроля начала работать на пограничном контроле на Украине с 1 января.  Социум
261
Весь список

Здравоохранение
29 декабря 2017  09:43
В новогодние праздники в Самаре пациентов с травмами глаз будут принимать круглосуточно Пострадавших примут в больнице им. Ерошевского.
В новогодние праздники в Самаре пациентов с травмами глаз будут принимать круглосуточно
Пострадавших примут в больнице им. Ерошевского. Здравоохранение
187
28 декабря 2017  15:36
Взрыв петарды, ожог от новогоднего салюта могут обернуться сильнейшей травмой глаза, которая приведет к потере зрения, такие же последствия могут быть и при попадании пробки от шампанского в глаз (скорость полета которой от 40 км/ч). Одно мгновение может
Берегите глаза от "новогодних" травм: чаще всего их получают из-за собственной невнимательности и даже беспечности
Взрыв петарды, ожог от новогоднего салюта могут обернуться сильнейшей травмой глаза, которая приведет к потере зрения, такие же последствия могут быть и при... Здравоохранение
238
25 декабря 2017  17:17
В современном здании фельдшерско-акушерского пункта несколько помещений.
В селе Токмакла открывается новый фельдшеро-акушерский пункт
В современном здании фельдшерско-акушерского пункта несколько помещений.   Здравоохранение
234
Весь список
Новости медицины
22 декабря 2017  22:03
Матрас с независимыми пружинами обеспечит комфортный сон семейной паре
Матрас с независимыми пружинами обеспечит комфортный сон семейной паре
 Беспокойный сон одного из супругов может стать настоящим испытанием для другого. В особенности это актуально для тех пар, которые имеют большую разницу в... Новости медицины
170
8 ноября 2017  22:02
Пероксидная система – главное средство для дезинфекции линз
 Офтальмологи рекомендуют запомнить простое правило: чем дольше служат линзы, тем больше средств понадобится для ухода за ними.  Владельцам одноразовых КЛ... Новости медицины
626
17 октября 2017  09:19
Почему стоит проходить УЗИ хотя бы раз в год?
Почему стоит проходить УЗИ хотя бы раз в год?
 Каждый человек, который сталкивался с болезнью глаза-в-глаза, знает: успех лечения и длительность течения болезни напрямую зависит от ее своевременной... Новости медицины
757
Весь список
Туризм
18 декабря 2017  10:46
Самара вошла в топ-10 городов России с наименьшими расходами туристов на жилье Рейтинг составлен по итогам броней жилья туристами в 2017 году.
Самара вошла в топ-10 городов России с наименьшими расходами туристов на жилье
Рейтинг составлен по итогам броней жилья туристами в 2017 году.  Туризм
264
15 декабря 2017  13:26
РФ готова подписать документ о возобновлении полетов с Египтом Об этом сообщил вице-премьер РФ Аркадий Дворкович.
РФ готова подписать документ о возобновлении полетов с Египтом
Об этом сообщил вице-премьер РФ Аркадий Дворкович. Туризм
282
14 декабря 2017  10:10
Россия ожидает рост турпотока из Китая на 18% по итогам года В прошлом году РФ посетили более 1,2 млн китайцев.
Россия ожидает рост турпотока из Китая на 18% по итогам года
В прошлом году РФ посетили более 1,2 млн китайцев. Туризм
198
Весь список
Образование
25 декабря 2017  15:40
Только в случае хороших результатов тестов на клеточных культурах и испытаний на животных полученное вещество можно будет патентовать.
Ученые Самарского Политеха разработали схему реакции для борьбы с диабетом
Только в случае хороших результатов тестов на клеточных культурах и испытаний на животных полученное вещество можно будет патентовать.  Образование
237
22 декабря 2017  18:45
Васильева добавила, что министерство будет заниматься развитием онлайн-образования.
Министр образования Ольга Васильева рассказала о компьютерной безграмотности учителей
Васильева добавила, что министерство будет заниматься развитием онлайн-образования.  Образование
363
16 декабря 2017  13:50
Три вуза Самарской области признаны центрами инновационного, технологического и социального развития региона Заявки на участие в конкурсе в Министерство образования и науки РФ поступили от 121 вуза из 63 субъектов.
Три вуза Самарской области признаны центрами инновационного, технологического и социального развития региона
Заявки на участие в конкурсе в Министерство образования и науки РФ поступили от 121 вуза из 63 субъектов. Образование
548
Весь список

Культура
2 января 2018  13:06
Самарцев приглашают бесплатно посетить выставку «Россия - моя история» Акция продлится в новогодние праздники.
Самарцев приглашают бесплатно посетить выставку «Россия - моя история»
Акция продлится в новогодние праздники.
Культура
264
30 декабря 2017  11:19
В канун Рождества в Самаре зазвучит редкий клавесин
В канун Рождества в Самаре зазвучит редкий клавесин
Концерт состоится в гостиной музея модерна. Культура
287
29 декабря 2017  11:30
В Самаре прозвучат
В Самаре прозвучат "Колядки на Ленинградке"
Более 100 фольклористов пройдут по улице Ленинградской. Культура
232
Весь список
Мода
10 ноября 2017  17:51
Разновидности кед от компании «Converse»
Разновидности кед от компании «Converse»
 Сегодня кеды используются не только для спортивных занятий. Они являются обязательным аксессуаром в гардеробе современной модницы. Большим спросом... Мода
454
25 октября 2017  18:14
Разнообразие вариаций чехлов для Xiaomi Redmi Note 4
 Смартфон Xiaomi Redmi Note 4 отличается от своих предшественников не только новыми привлекательными техническими возможностями, но и внешним видом.  Мода
440
3 октября 2017  08:55
Платья в стиле ампир
Платья в стиле ампир
 Какая девушка не мечтала, будучи девочкой, стать принцессой? Сегодня у нас существует не так уж много возможностей для того, чтобы примерить платье похожее на... Мода
611
Весь список


Видео
24 августа 2017  10:48
Опубликовано видео, снятое на заводе ГАЗ после резни. На заводе ГАЗ ужчина убил трёх человек из ревности и ранил ещё двух.
Опубликовано видео, снятое на заводе ГАЗ после резни
На заводе ГАЗ ужчина убил трёх человек из ревности и ранил ещё двух.
Криминал
5996
8 августа 2017  09:59
СМИ опубликовали видео столкновения самолета с автомобилем в Чечне
СМИ опубликовали видео столкновения самолета с автомобилем в Чечне
Машина была припаркована у пешеходного перехода.
Происшествия
2225
6 июня 2017  13:36
Появилось видео задержания Сергея Рубакова
Появилось видео задержания Сергея Рубакова
На видео оперативники проверяют содержимое портфеля чиновника.
Криминал
9164
29 мая 2017  09:55
В Самаре на пересечении улиц Кирова и Ставропольской из земли забил фонтан: видео Об этом собщили очевидцы.
В Самаре на пересечении улиц Кирова и Ставропольской из земли забил фонтан: видео
Об этом собщили очевидцы.
ЖКХ
2805
22 мая 2017  09:52
Синоптики рассказали, каким будет лето в России: Видео
Синоптики рассказали, каким будет лето в России: Видео
Аномалий специалисты не обещают.
Экология
10933
28 апреля 2017  09:27
В Самаре отказы от прививок рассматривают на специальной иммунологической комиссии: видео
В Самаре отказы от прививок рассматривают на специальной иммунологической комиссии: видео
Только 10% детей имеют настоящие противопоказания насчет прививок. Здравоохранение
3197
Весь список

Фоторепортажи
20 ноября 2017  19:45
В Самаре торжественно открылся гипермаркет «Карусель» Это 11500 магазин X5 Retail Group.
В Самаре торжественно открылся гипермаркет «Карусель»
Это 11500 магазин X5 Retail Group.
Новости компаний
2907
6 ноября 2017  20:20
В Самаре прошла генеральная репетиция Парада Памяти Завтра, 7 ноября в параде примут участие более 5000 человек.
Генеральная репетиция Парада Памяти состоялась в Самаре: ФОТО
Завтра, 7 ноября в параде примут участие более 5000 человек.
Социум
1786
17 сентября 2017  19:49
В Самаре состоялся праздник День дружбы народов
В Самаре состоялся праздник День дружбы народов: ФОТО
Гостями стали делегации муниципальных районов и городов области, представители национальных общественных объединений и молодежных организаций Самары и...
Социум
2173
11 сентября 2017  13:15
В Самаре День города отметили красочным авиашоу
В Самаре День города отметили красочным авиашоу
В воскресенье, 10 сентября, мероприятия, приуроченные к Дню города, прошли во всех районах Самары.
Социум
2069
13 августа 2017  12:12
В Самаре отметили День физкультурника: ФОТО
В Самаре отметили День физкультурника: ФОТО
Центром праздника стала вторая очередь набережной Волги.
Спорт в регионе
1730
6 мая 2017  11:59
В Самаре прошла репетиция Парада Победы с участием военной техники: ФОТО
В Самаре прошла репетиция Парада Победы с участием военной техники: ФОТО
На ней имели возможность присутствовать жители города.
Социум
3362
Весь список

Мероприятия
Дед Мороз побывал в гостях у подшефных ребят из реабилитационного центра в Кинеле
Любой желающий может принять участие в мотопробеге Дедов Морозов и Снегурочек по Самаре
Деды Морозы сыграли в футбол со сборной самарских детей из школ-интернатов
Весь список
Популярное
за сегодня

Уточненная информация по спасению подростков, попавших в полынью у полуострова Копылово

493

Дмитрий Азаров провел оперативное совещание в режиме видеоконференцсвязи

307

Сыщики сработали на "отлично": В Самаре задержаны гастарбайтеры, грабившие одиноких прохожих по ночам

271
за неделю

На Волжском проспекте в Самаре появился новый арт-объект - памятник пивовару

2589

Самарская область будет пожизненно платить пенсию в размере 100 тысяч рублей в месяц Николаю Меркушкину?

2169
Январь
Февраль
Март
Апрель
Май
Июнь
Июль
Август
Сентябрь
Октябрь
Ноябрь
Декабрь
Архив
новостей
Январь 2018
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31
Праздники России

  • Персональные данные
  • Публикуем решение суда