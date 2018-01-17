Уточненная информация о пожаре на элеваторе

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Пожару был присвоен повышенный ранг вызова «1-БИС». Площадь пожара составила 50 квадратных метров.Оперативными и слаженными действиями пожарно-спасательных подразделений в 15:45 распространение огня остановлено. В 16:10 пожар был полностью ликвидирован.Погибших и пострадавших в результате пожара нет. Превышения предельно-допустимой концентрации вредных веществ в воздухе не зафиксировано.Для ликвидации пожара привлекались 73 человека, 21 единица техники, в том числе от МЧС России 61 человек, 17 единиц техники, сообщает пресс-служба МЧС Самара.Фото: пресс-служба МЧС Самара