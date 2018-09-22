Успей вкусить. Опубликован список продуктов, которые скоро могут исчезнуть

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Во главе рейтинга стоит вино. Увы, но насладиться бокальчиком красного в скором времени не получится. По прогнозам, к 2070 году производство этого напитка сократится на 85%. Дело в том, что вино делают из 12 сортов винограда, которые станет невозможно выращивать из-за изменения климата.Продолжает список авокадо. Если вы являетесь страстным фанатом данного растения, то вас эта новость разочарует. Дело в том, что для выращивания авокадо необходимо слишком много воды, проблема которой в скором времени обострится.Фрукты и ягоды идут вслед за авокадо. Ситуация здесь уже сейчас достаточно плачевна. Только в этом году заморозки погубили 80% урожая ягод.Чуть ниже — кофе. Кофеманы и владельцы кофеен с ужасом ждут 2080 года, когда и предсказывается полное исчезновение этого напитка. Изменения климата серьёзно влияют на площади, которые пригодны для выращивания кофе.В список также попали бананы. Проблема здесь кроется в ситуации с водой, так как для выращивания этого фрукта нужен постоянный полив. Ожидается, что самый распространённый сорт бананов может исчезнуть через несколько десятилетий