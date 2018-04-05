Успехи работодателей Самарской области отмечены на Всероссийском конкурсе «Успех и безопасность»

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Предприятия и муниципальные образования региона ежегодно принимают участие в данном Конкурсе, главная цель которого – снижение уровня производственного травматизма и улучшения условий труда работников, активизация профилактической работы по предупреждению производственного травматизма и профессиональной заболеваемости в организациях.Муниципальный район Шенталинский занял 2-е место в номинации «Лучшее муниципальное образование в области охраны труда». Призовое место характеризует высокую эффективность системы ведомственного контроля за соблюдением законодательства в области охраны труда и осуществления отдельных государственных полномочий по государственному управлению охраной труда в муниципальном образовании, а также свидетельствует о целенаправленной работе в области охраны труда и сохранения здоровья работников, проводимой местной администрацией.В этой же номинации были отмечены городской округа Тольятти (6-е место) и муниципальный район Елховский (17-е место).Торжественная церемония награждения пройдет на площадке Всероссийской Неделе охраны труда в Сочи, которая состоится с 9 по 13 апреля 2018 года. Министерство труда, занятости и миграционной политики Самарской области готовится принять активное участие в деловой программе данного мероприятия, сообщает пресс-служба облправительства.