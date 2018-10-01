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Усманов рассказал о последнем оставшемся в России олигархе
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Новости /  Общество /  Социум  

Усманов рассказал о последнем оставшемся в России олигархе

1 октября 2018 23:15
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При этом бизнесмен признался, что это слово терпеть не может, поскольку в нём есть что-то ущербное для мужчины.
Миллиардер Алишер Усманов заявил, что в России остался лишь один олигарх. По словам владельца "Металлоинвеста", данный человек получил бизнес от власти и сохраняет его до сих пор, передает life.ru.

— Остался у нас один пассажир в этом вагоне, он уже пустой, а он один сам сидит — до сих пор катится... Он олигарх. И он про себя это знает. Он всё потерял, кроме одной компании, вот поэтому он в ней и остаётся. А больше олигархов нет, — сказал Усманов в эфире телеканала "Россия 1". Его имя бизнесмен называть отказался, но уточнил, что "это человек, который всё взял, не заплатив".

При этом владелец "Металлоинвеста" признался, что слово "олигарх" терпеть не может, поскольку "в нём есть какое-то ущербное для мужчины". По мнению миллиардера, его можно сравнить со званием "фаворита королевы". Усманов отметил, что сам к олигархам никогда в жизни не относился.

Отметим, что Алишер Усманов занимает 10-е место в рейтинге богатейших людей России по версии журнала Forbes. В нынешнем году издание оценило состояние бизнесмена в $12,5 миллиарда
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Комментарии



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При этом бизнесмен признался, что это слово терпеть не может, поскольку в нём есть что-то ущербное для мужчины.
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