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Услуги связи в России могут подорожать на 10% из-за финансовых затрат операторов на исполнение «закона Яровой», подсчитала ФСБ

22 июля 2018 20:11
198
В Уральской ассоциации операторов связи прогнозируют двукратный рост тарифов.
ФСБ считает, что из-за требования по хранению данных в рамках «закона Яровой» и затрат операторов связи тарифы на услуги связи в России могут вырасти до 10%. Результаты расчетов спецслужбы Уральской ассоциации операторов связи направило Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций (УралАОС), сообщает агентство Reuters. При этом директор департамента регулирования радиочастот и сетей связи ведомства Александр Понькин призвал не спекулировать касательно влияния закона на тарифы, передает РБК.

Президент УралАОС Леонид Блинов с расчетами ФСБ не согласился. По его мнению, 10% роста тарифов не покроют расходы на хранение данных, а потому их придется повышать и дальше. По его оценкам, чтобы компенсировать затраты на реализацию «закона Яровой», тарифы придется увеличивать вдвое.

В 2016 году экспертная рабочая группа «Связь и информационные технологии» при правительстве России спрогнозировала расходы операторов на хранение данных по «закону Яровой» в 5,2 трлн руб. Однако позже оценки несколько раз корректировались. Так, например, экспертный совет при правительстве России оценил дополнительные расходы суммарно в 2,2 трлн руб.

Весной 2018 года МТС оценила необходимую сумму в 60 млрд руб. на ближайшие пять лет, «МегаФон» — в 35–40 млрд руб., «ВымпелКом» — в 45 млрд руб.

Николай Никифоров, который до мая руководил Министерством связи и массовых коммуникаций, в марте утверждал, что реализация «закона Яровой» не потребует от операторов триллионных затрат и не приведет к «драматическому росту» цен на связь. «Триллионы рублей не нужны, даже сотни миллиардов не нужны, речь идет о нескольких десятках миллиардов рублей для каждого крупного оператора. Это вполне посильные деньги, мы не прогнозируем какое-то серьезное увеличение цен», — сказал министр.

Пакет антитеррористических поправок, известный как «закон Яровой», был принят в июле 2016 года. Среди прочего он предписывал с 1 июля 2018 года операторам связи и организаторам распространения информации в интернете (ОРИ, к ним относятся сервисы электронной почты, мессенджеры, социальные сети и другие интернет-площадки, на которых пользователи могут обмениваться сообщениями) хранить в срок до полугода записи звонков, содержание сообщений и другую коммуникацию пользователей. Срок хранения метаданных увеличивался для операторов до трех лет, а для ОРИ — до года.


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Комментарии



Социум
22 июля 2018  20:11
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Услуги связи в России могут подорожать на 10% из-за финансовых затрат операторов на исполнение «закона Яровой», подсчитала ФСБ
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