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Новости /  Общество /  Социум  

Услуга по отогреву машин пользуется невиданной популярностью

9 февраля 2019 17:07
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Всё больше россиян предпочитают не мучиться с замёрзшим авто самостоятельно, а вызвать мастера.
В этом году услуга по отогреву машин пользуется невиданной популярностью. Всё больше россиян предпочитают не мучиться с замёрзшим авто самостоятельно, а вызвать специалиста. В городах-миллионниках насчитывается уже несколько десятков сервисов, которые предоставляют такую услугу. Впрочем, не сидят без работы и частные мастера. Лайф выяснил, как специалисты отогревают машины, какие процедуры проводят и сколько это стоит.

"У вас замёрз автомобиль? Ищете способ, как быстро завести машину? Обращайтесь к нам!" — классическое объявление, которым службы техподдержки привлекают клиентов в морозы.

Стоимость отогрева машины зависит от объёма работ. Чаще всего заказывают отогрев двигателя, топливной аппаратуры, температурного датчика и топливного бака. За полчаса работы в этом случае берут примерно 1500–2000 рублей. Если требуется дополнительное время, оно оплачивается отдельно. Обычно решение проблемы не обходится дороже 5000 рублей. Впрочем, здесь надо понимать, в каком районе находится замёрзший автомобиль. Часто стоимость вызова входит в цену услуги. Если же машина застряла в труднодоступном районе, за приезд мастера придётся доплачивать.

— Бывает, выясняется, что водителю требуются и дополнительные услуги, — рассказывает автослесарь Сергей Головин. — Например, просушить или заменить свечи, заменить аккумулятор, разморозить замки дверей и багажника. Многие, кстати, дедовскими методами действуют. Зажигалкой, феном пытаются, к тому же промышленным. Не раз бывало, что неопытные водители только портили автомобиль. Потом на устранение дефектов уйдёт не меньше 10 тысяч.

Действительно, при сильных морозах водитель часто просто не может попасть в салон. Тогда вызывают специалиста, который откроет замки с помощью профессиональных аэрозолей. Цена услуги — примерно 1000–2000 рублей.

По словам Сергея Головина, чаще всего для обогрева используют тепловые пушки. С их помощью можно завести двигатель за 15 минут. Также отлично нагреваются коробка передач и тормозная система. Тепловые пушки бывают разные: электрические, газовые, дизельные. Правда, электрические используются только там, где есть розетки. Как правило, на сервисе. Газовые и дизельные хорошо подходят для работы на выезде.

Чтобы завести двигатель, специалисты могут сделать "прикурку" аккумулятора. Например, с помощью переносного пускозарядного агрегата — бустера. Это стоит примерно 1200–2000 рублей.

Частники предлагают цены ниже. Заказать услугу по обогреву можно даже за 500 рублей (в большинстве случаев имеется в виду работа с тепловой пушкой). Правда, стоимость сильно отличается в зависимости от региона. Как показало недавнее исследование "Авито", дешевле всего обогрев машины обойдётся в Уфе и Тюмени — порядка 550 рублей. В Москве средняя цена — чуть более 1000 рублей. Дороже всего прогреть автомобиль стоит в Самаре и Нижнем Новгороде — примерно 1500 рублей. 
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Комментарии



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