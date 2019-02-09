Услуга по отогреву машин пользуется невиданной популярностью

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"У вас замёрз автомобиль? Ищете способ, как быстро завести машину? Обращайтесь к нам!" — классическое объявление, которым службы техподдержки привлекают клиентов в морозы.Стоимость отогрева машины зависит от объёма работ. Чаще всего заказывают отогрев двигателя, топливной аппаратуры, температурного датчика и топливного бака. За полчаса работы в этом случае берут примерно 1500–2000 рублей. Если требуется дополнительное время, оно оплачивается отдельно. Обычно решение проблемы не обходится дороже 5000 рублей. Впрочем, здесь надо понимать, в каком районе находится замёрзший автомобиль. Часто стоимость вызова входит в цену услуги. Если же машина застряла в труднодоступном районе, за приезд мастера придётся доплачивать.— Бывает, выясняется, что водителю требуются и дополнительные услуги, — рассказывает автослесарь Сергей Головин. — Например, просушить или заменить свечи, заменить аккумулятор, разморозить замки дверей и багажника. Многие, кстати, дедовскими методами действуют. Зажигалкой, феном пытаются, к тому же промышленным. Не раз бывало, что неопытные водители только портили автомобиль. Потом на устранение дефектов уйдёт не меньше 10 тысяч.Действительно, при сильных морозах водитель часто просто не может попасть в салон. Тогда вызывают специалиста, который откроет замки с помощью профессиональных аэрозолей. Цена услуги — примерно 1000–2000 рублей.По словам Сергея Головина, чаще всего для обогрева используют тепловые пушки. С их помощью можно завести двигатель за 15 минут. Также отлично нагреваются коробка передач и тормозная система. Тепловые пушки бывают разные: электрические, газовые, дизельные. Правда, электрические используются только там, где есть розетки. Как правило, на сервисе. Газовые и дизельные хорошо подходят для работы на выезде.Чтобы завести двигатель, специалисты могут сделать "прикурку" аккумулятора. Например, с помощью переносного пускозарядного агрегата — бустера. Это стоит примерно 1200–2000 рублей.Частники предлагают цены ниже. Заказать услугу по обогреву можно даже за 500 рублей (в большинстве случаев имеется в виду работа с тепловой пушкой). Правда, стоимость сильно отличается в зависимости от региона. Как показало недавнее исследование "Авито", дешевле всего обогрев машины обойдётся в Уфе и Тюмени — порядка 550 рублей. В Москве средняя цена — чуть более 1000 рублей. Дороже всего прогреть автомобиль стоит в Самаре и Нижнем Новгороде — примерно 1500 рублей.