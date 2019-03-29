Ушёл из жизни один из основателей борьбы дзюдо в Самаре и Самарской области Давид Семенович Токер

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Сегодня, 29 марта, на 84-м году из жизни ушёл один из основателей борьбы дзюдо в Самаре и Самарской областиОфициально в Самару (Куйбышев) дзюдо пришло в 1973 году, после того как годом ранее - в 1972-м была создана Федерация дзюдо СССР, были проведены первые Всесоюзные сборы соревнования.В Куйбышеве в 1974 году дзюдо начали развивать в спортивном клубе "Буревестник" (тренер Давид Семенович Токер).В 1975 году в Киеве проходил чемпионат Европы, секретарем на этих соревнованиях был Давид Токер.А в 1980 году он был главным секретарем по дзюдо на Олимпийских играх в Москве, передает пресс-служба минспорта СО.