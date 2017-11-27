Ушел из жизни ученый, инженер и писатель Александр Малиновский

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Александра Станиславовича не стало 26 ноября. Это невосполнимая потеря для политеха, выпускником которого являлся Александр Малиновский, для его коллег из нефтехимической промышленности, для его верных читателей. Сегодня все мы вместе с родными и близкими Александра Станиславовича скорбим в связи с уходом светлого, удивительного человека, который был для нас примером.Гражданская панихида состоится 28 ноября с 10.00 до 11.30 в 7-м корпусе СамГТУ (ул. Первомайская, 1). Отпевание пройдет в храме Святой Троицы в с.Утёвка Нефтегорского района. Александр Малиновский будет похоронен на кладбище родного села. Для желающих присутствовать на траурной церемонии прощания с выдающимся ученым будет организован транспорт до с. Утевка.Александр Малиновский родился в селе Утевке Нефтегорского района в 1944 году. В 1967-м окончил химико-технологический факультет Куйбышевского политехнического института по специальности «Инженер химик-технолог». Прошел путь от рабочего до генерального директора крупного нефтехимического предприятия нашего региона – Куйбышевского завода синтетического спирта.Доктор технических наук, профессор, заслуженный изобретатель СССР и РФ, заслуженный инженер России, академик Российской инженерной академии. Лауреат премии Совета Министров за разработку топливной системы печных агрегатов нефтеперерабатывающей, нефтехимической и химической промышленности, обеспечивающей рациональное расходование топливно-энергетических, материальных, трудовых и сырьевых ресурсов и охрану окружающей среды.Широкую известность Александру Малиновскому принес его литературный талант. Член Союза писателей России, лауреат всероссийских конкурсов и премий «Русская повесть», «Лучшая книга» имени Э.Володина, имени А.Толстого, имени П.Ершова, имени И.Шмелева, лауреат губернской премии в области культуры и искусства, награжден Почетным знаком «За труд во благо земли Самарской». Награжден медалями Русской Православной Церкви – преподобного Сергия Радонежского и преподобного Серафима Саровского. Александр Малиновский – автор более 20 книг – повестей, романов и поэтических сборников. Последняя книга Малиновского – художественно-документальный роман «Сага о первооткрывателях» вышла в свет меньше месяца назад. В ней автор рассказывает о первооткрывателях «черного золота» и судьбе Валентина Цареградского, об освоении нефтяных месторождений Поволжья и Западной Сибири.Большую часть своей жизни профессор Малиновский посвятил поиску работ удивительного утевского иконописца Григория Журавлева – безногого и безрукого от рождения. Год назад вышло пятое издание книги Малиновского «Радостная встреча». Каждая страница «журавлевской темы» - итог его колоссальной работы в столичных и местных архивах по воссозданию обстоятельств жизни народного художника. В настоящее время благодаря Александру Малиновскому известно около 100 икон Журавлева.