Ушел из жизни солист Самарского академического театра оперы и балета ветеран сцены Владимир Афанасьев
28 января 2018 21:49
855
Владимир Афанасьев начал петь еще в армейской самодеятельности. После демобилизации в 1951 году поступил на вокальное отделение Куйбышевского музыкального училища, которое окончил в 1957 году и сразу был принят в труппу Куйбышевского театра оперы и балета сначала в качестве артиста хора, а затем стал солистом (тенор).
Почти за 30 лет работы солистом оперы Куйбышевского театра оперы и балета Афанасьевым было исполнено около 50 различных партий. Среди них: Василий («Виринея» С. Слонимского), Берендей («Снегурочка» Н. Римского-Корсакова), Дон Оттавио («Дон Жуан» В. Моцарта), Махно («Хождение по мукам» А. Спадавеккиа), Бомелий («Царская невеста» Н. Римского-Корсакова), Макдуф («Макбет» Дж. Верди), Фауст («Фауст» Ш. Гуно), Ерошка («Князь Игорь» А. Бородина), Синодал («Демон» А. Рубинштейна), Трике («Евгений Онегин» П. Чайковского) и др. Помимо оперных партий создал множество образов в опереттах и мюзиклах.
Прощание пройдет в понедельник, 29 января, в 11:00 по адресу ул. Осипенко, д. 142, кв. 56.
Фото: samara.net
Добавить комментарий
Комментарии
Социум
28 января 2018 21:49
Прощание пройдет в понедельник, 29 января, в 11:00 по адресу ул. Осипенко, д. 142, кв. 56. Социум
852
28 января 2018 21:18
Это первый зарегистрированный случай, когда кит спас человека. Социум
598
28 января 2018 20:48
Деньги получат популярные блогеры, чьи ролики полезны и несут позитивные сообщения. Социум
561
Здравоохранение
25 января 2018 19:12
"Нефрологиеский центр в Самаре является уникальным и одним из лучших не только в нашей стране, но и в мире." Здравоохранение
394
25 января 2018 13:39
22 директора получили дисциплинарные взыскания. Здравоохранение
290
24 января 2018 00:10
Медицинское учреждение уже сдано в эксплуатацию и сейчас проходит процедуру лицензирования. Планируется, что первых пациентов поликлиника примет уже в... Здравоохранение
950
Новости медицины
22 января 2018 17:16
Существует масса возможных случаев, когда необходимо получать результаты анализов. И часто подобный процесс не обходится без различного рода проблем. Новости медицины
242
5 января 2018 20:07
Родинка – пигментное образование на коже или слизистой оболочке. В большинстве случаев эти образования абсолютно безобидны и не представляют угрозы... Новости медицины
273
22 декабря 2017 22:03
Беспокойный сон одного из супругов может стать настоящим испытанием для другого. В особенности это актуально для тех пар, которые имеют большую разницу в... Новости медицины
271
Туризм
18 января 2018 11:47
Профильное министерство проработает этот вопрос. Туризм
592
17 января 2018 11:54
Экскурсии доставят на судах на воздушных подушках "Нептун". Туризм
1170
17 января 2018 11:07
Рейтинг составлен по данным броней отелей и апартаментов в 2017 году. Туризм
313
Образование
26 января 2018 17:51
Испанская Лаборатория Cybermetrics Lab, входящая в состав Национального Исследовательского Совета Испании, опубликовала результаты рейтинга Webometrics Ranking of World Universities. Образование
328
26 января 2018 14:15
Награждение победителей прошло 25 января, в Татьянин день, в московском Историческом парке «Россия – моя история» ВДНХ. Образование
246
26 января 2018 12:47
Экспозиция располагается в областной библиотеке. Образование
265
Культура
26 января 2018 13:08
Отборочные этапы стартуют с 29 января. Культура
337
26 января 2018 10:19
Прозвучит «Ave Maria» в интерпретации разных зарубежных композиторов. Культура
198
24 января 2018 13:34
Мероприятие проводит Литературный музей. Культура
294
Мода
10 января 2018 17:11
Простые футболки - оптимальный вариант для занятий спортом и повседневного использования. Мода
139
10 ноября 2017 17:51
Сегодня кеды используются не только для спортивных занятий. Они являются обязательным аксессуаром в гардеробе современной модницы. Большим спросом... Мода
531
25 октября 2017 18:14Разнообразие вариаций чехлов для Xiaomi Redmi Note 4
Смартфон Xiaomi Redmi Note 4 отличается от своих предшественников не только новыми привлекательными техническими возможностями, но и внешним видом. Мода
522
Видео
15 января 2018 11:35
Глава региона предложил в первой декаде февраля в Похвистнево провести специальное совещание на эту тему. Социум
1535
15 января 2018 09:52
Горели домашние вещи. Происшествия
508
12 января 2018 13:31
Он отметил, что сегодня эффективное взаимодействие с органами прокуратуры выстроено на всех уровнях власти. Социум
492
24 августа 2017 10:48
На заводе ГАЗ ужчина убил трёх человек из ревности и ранил ещё двух. Криминал
6883
8 августа 2017 09:59
Машина была припаркована у пешеходного перехода. Происшествия
2489
6 июня 2017 13:36
На видео оперативники проверяют содержимое портфеля чиновника. Криминал
9437
Фоторепортажи
20 ноября 2017 19:45
Это 11500 магазин X5 Retail Group. Новости компаний
3285
6 ноября 2017 20:20
Завтра, 7 ноября в параде примут участие более 5000 человек. Социум
1911
17 сентября 2017 19:49
Гостями стали делегации муниципальных районов и городов области, представители национальных общественных объединений и молодежных организаций Самары и... Социум
2355
11 сентября 2017 13:15
В воскресенье, 10 сентября, мероприятия, приуроченные к Дню города, прошли во всех районах Самары. Социум
2231
13 августа 2017 12:12
Центром праздника стала вторая очередь набережной Волги. Спорт в регионе
1873
6 мая 2017 11:59
На ней имели возможность присутствовать жители города. Социум
3488
Мероприятия