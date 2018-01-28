Ушел из жизни солист Самарского академического театра оперы и балета ветеран сцены Владимир Афанасьев

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Владимир Афанасьев начал петь еще в армейской самодеятельности. После демобилизации в 1951 году поступил на вокальное отделение Куйбышевского музыкального училища, которое окончил в 1957 году и сразу был принят в труппу Куйбышевского театра оперы и балета сначала в качестве артиста хора, а затем стал солистом (тенор).Почти за 30 лет работы солистом оперы Куйбышевского театра оперы и балета Афанасьевым было исполнено около 50 различных партий. Среди них: Василий («Виринея» С. Слонимского), Берендей («Снегурочка» Н. Римского-Корсакова), Дон Оттавио («Дон Жуан» В. Моцарта), Махно («Хождение по мукам» А. Спадавеккиа), Бомелий («Царская невеста» Н. Римского-Корсакова), Макдуф («Макбет» Дж. Верди), Фауст («Фауст» Ш. Гуно), Ерошка («Князь Игорь» А. Бородина), Синодал («Демон» А. Рубинштейна), Трике («Евгений Онегин» П. Чайковского) и др. Помимо оперных партий создал множество образов в опереттах и мюзиклах.Прощание пройдет в понедельник, 29 января, в 11:00 по адресу ул. Осипенко, д. 142, кв. 56.Фото: samara.net