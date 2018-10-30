Ушел из жизни полковник милиции в отставке Рахлин Вячеслав Семёнович
30 октября 2018 15:13
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Вячеслав Семёнович в июне 1973 года поступил на службу в ОВД на должность младшего инспектора уголовного розыска Линейного отдела милиции ст. Куйбышев Куйбышевского отдела транспортной милиции. Службу проходил на различных должностях младшего, среднего и старшего начальствующего состава. С 22.02.1999 г. по 03.07.2006 г. возглавлял Управление внутренних дел города Самары.
Проститься с телом покойного можно 31 октября 2018 года с 10-00 до 12-00 в Культурном центре ГУ МВД России по Самарской области (г. Самара, ул. Степана Разина, 46, Клуб Дзержинского). Похороны состоятся на Городском кладбище (г. Самара, ул. Партизанская, 71)
Главное Управление МВД России по Самарской области, личный состав, ветераны, Общественный совет выражают искренние соболезнования семье Вячеслава Семёновича.
Светлая память.
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