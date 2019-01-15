Ушел из жизни Вячеслав Петрович Климов первый президент легендарного ГМК-62
15 января 2019 16:09
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Прощание состоится 17 января с 11 до 13 часов в Доме архитектора, ул. Чапаевская, 210, передает пресс-служба администрации Самары.
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