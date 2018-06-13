Ущерб картине Репина оценили как минимум в 30 млн рублей

«В результате имевших место событий картине нанесены множественные повреждения, ущерб оценивается не менее чем в 30 млн руб.», — добавила прокурор.В ходе судебного заседания 26 мая судья говорил, что ущерб составляет «более 500 тыс. руб.». О планах оплатить реставрацию заявили в Сбербанке, при этом оценив возможные расходы в 5–10 млн руб.Акт вандализма в отношении картины в Третьяковской галерее произошел вечером 25 мая. Посетитель Игорь Подпорин ​разбил стекло и повредил полотно. На видеозаписи, которую распространило МВД, он говорит, что перед происшествием выпил. «Водку не пью, вот и накрыло», — поясняет задержанный.Однако 29 мая судья зачитал письменное заявление Подпорина, в котором тот утверждает, что не употреблял алкоголь, а в буфете Третьяковки пил компот. Говоря о противоречивых заявлениях, подсудимый сказал, что на него оказывалось давление.