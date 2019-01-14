Усадьбу самарского Деда Мороза посетили более 21 000 человек

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По сложившейся традиции, центральной площадкой для проведения праздничных мероприятий стала площадь Куйбышева: только в ночь с 31 декабря на 1 января ее посетили 25 000 человек. Для гостей праздника выступило шоу барабанов «Loud street girls», ансамбль «Незабава», трио «Face control», театр народной песни «Добро», группы «Cover Band» и «Революция», хореографический коллектив «Волжские узоры», театр «Пластилиновый дождь». Выступление артистов завершил праздничный фейерверк.Одним из самых востребованных развлечений, организованных на площади, стала усадьба самарского Деда Мороза. С 21 декабря по 8 января в гости к самарскому волшебнику пришло более 21 000 жителей и гостей города.Также в новогодние каникулы праздничные мероприятия проводили учреждения культуры, образовательные и социальные учреждения, районные администрации и учреждения спорта. Так наиболее значимым спортивным событием стал старт муниципального этапа Всероссийских соревнований юных хоккеистов «Золотая шайба», торжественное открытие которого состоялось 13 января. В соревнованиях принимают участие 24 детские хоккейные команды в трех возрастных категориях из всех районов города. Итоги турнира подведут в феврале 2019 года.Во время совещания было отмечено, что январские праздники в Самаре прошли без серьезных происшествий и грубых нарушений общественного порядка.Кроме того, на совещании подвели итоги ежегодной благотворительной акции «Елка желаний». Руководитель Департамента опеки, попечительства и социальной поддержки Светлана Найденова рассказала Главе, что в этом году в акции приняли участие более 1200 самарцев. Жители города исполнили заветные мечты 765 детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. В основным юные самарцы загадывали на Новый год игрушки, спортивную одежду, обувь, лыжи, коньки, сотовые телефоны, беспроводные колонки, внешние аккумуляторы, косметику. Самым необычным желанием в этом году было получить в подарок телескоп, передает пресс-служба администрации Самары.