Урок безопасности в Поволжском музее железнодорожной техники прошел для школьников Самары

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Железнодорожники совместно с сотрудниками Средневолжского управления транспортной полиции пригласили учащихся школы №154 на урок безопасности в Поволжский музей железнодорожной техники. Внимание детей было обращено на соблюдение простых, но важных для сохранения жизни и здоровья правил поведения при нахождении на территории железной дороги. На память о мероприятии ребятам подарили памятные сувениры "На пути железнодорожном будь предельно осторожен".Также для ребят были организованы экскурсии в вокзальное здание 19-го века, кабину американского паровоза ЕА2735, скоростной электропоезд ЭР200, электричку военного времени, было продемонстрировано форменное обмундирование железнодорожников от дореволюционной России до современности. Вниманию школьников был представлен видеофильм об истории развития Куйбышевской железной дороги.На Куйбышевской магистрали профилактике непроизводственного травматизма, а особенно детского, уделяется большое внимание. Подобныемероприятия проводятся регулярно и направлены на закрепление у несовершеннолетних навыков безопасного поведения на железной дороге, передает пресс-служба КбшЖД.Фото: пресс-служба КбшЖД