Управлением Роспотребнадзора СО организовано консультирование по вопросам организации дополнительного питания в школах

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В Самаре стартовало тематическое консультирование по вопросам организации дополнительного питания в школах через автоматы по выдаче пищевых продуктов (вендинговые автоматы). Оно проводится специалистами Управления Роспотребнадзора по Самарской области совместно со специалистами Консультационного центра ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии по Самарской области» до 4 марта 2019 года.Интересующие вопросы о соблюдении принципов здорового питания через вендинговые аппараты, разрешенных к реализации продуктах специалистам Управления Роспотребнадзора можно задать по телефонам «горячей линии»: (846) 266-98-49; специалистам Консультационного центра ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии по Самарской области» по телефону: (846) 373-49-22.Режим работы «горячей линии» ежедневно, кроме выходных, с 10.00 до 13.00 и с 14.00 до 17.00, передает пресс-служба горадминистрации.