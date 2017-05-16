Управление Росреестра по Самарской области проведет прямую линию для жителей региона

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Какие документы необходимо представлять на регистрацию договора участия в долевом строительстве в соответствии с федеральным законом «О регистрации недвижимости», вступившем в силу 1 января 2017 года?Как изменился порядок регистрации договоров участия в долевом строительстве в этом году?Что нужно знать гражданам, планирующим зарегистрировать право на помещение, после того как объект недвижимости введен в эксплуатацию?Когда постановка на кадастровый учет и регистрация прав происходит одновременно?Начальник отдела регистрации договоров участия в долевом строительстве Управления Росреестра по Самарской области Сергей Александрович Лазарев ответит на эти и другие вопросы 22 мая, в понедельник, с 11 до 12 часов. Звоните по телефону (846) 33-22- 555, сообщает пресс-служба Управления Росреестра по Самарской области.