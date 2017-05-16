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Новости /  Общество /  Социум  

Управление Росреестра по Самарской области проведет прямую линию для жителей региона

16 мая 2017 16:17
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Жители региона и представители организаций могут задать вопросы о регистрации договоров участия в долевом строительстве и новых построек.
22 мая 2017 года Управление Росреестра по Самарской области проведет прямую линию, в ходе которой жители региона и представители организаций могут задать вопросы о регистрации договоров участия в долевом строительстве и новых построек.

Какие документы необходимо представлять на регистрацию договора участия в долевом строительстве в соответствии с федеральным законом «О регистрации недвижимости», вступившем в силу 1 января 2017 года?

Как изменился порядок регистрации договоров участия в долевом строительстве в этом году?

Что нужно знать гражданам, планирующим зарегистрировать право на помещение, после того как объект недвижимости введен в эксплуатацию?

Когда постановка на кадастровый учет и регистрация прав происходит одновременно?

Начальник отдела регистрации договоров участия в долевом строительстве Управления Росреестра по Самарской области Сергей Александрович Лазарев ответит на эти и другие вопросы 22 мая, в понедельник, с 11 до 12 часов. Звоните по телефону (846) 33-22- 555, сообщает пресс-служба Управления Росреестра по Самарской области.
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Комментарии



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16 мая 2017  16:17
Жители региона и представители организаций могут задать вопросы о регистрации договоров участия в долевом строительстве и новых построек.
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