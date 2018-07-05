Управление Росреестра по Самарской области: Внимательно читайте содержание закладной по ипотеке

99

«Надеяться на то, что кредитная организация знает закон «Об ипотеке» лучше вас, а значит правильно составит закладную, не стоит, - говорит начальник отдела ипотеки Управления Росреестра по Самарской области Аделаида Гук. - Практика показывает, что в первые месяцы действия любого закона бывают случаи, когда правоприменители что-то не прочитали или не обратили внимание на важные изменения в законодательстве. Поэтому всем, кто сегодня оформляет ипотечную закладную, рекомендую изучить статью 14 закона «Об ипотеке» «Содержание закладной»».В этой статье 14 подпунктов. Если в документе, названном «закладная», отсутствуют какие-либо данные, указанные в этих подпунктах, документ юридически не будет являться закладной. Кроме того, если такой документ будет подан в комплекте документов на регистрацию прав, Управление Росреестра будет вынуждено приостановить регистрацию недвижимости.Аделаида Гук в частности отметила, что теперь в закладной физическим лицам необходимо указывать СНИЛС, а юридическим лицам – ИНН и ОГРН. Более четкие требования и к описанию объекта недвижимости: сегодня в закладной должны быть прописаны вид, кадастровый номер, площадь или иная основная характеристика объекта недвижимости и ее значение. Еще одна новелла – в закладной должна стоять рыночная стоимость предмета ипотеки.Закладные, оформленные до первого июля 2018 года, должны быть составлены в соответствии с прежними нормами законодательства, передает пресс-служба Управления Росреестра по Самарской области.