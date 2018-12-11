Управление Росреестра СО напоминает номера телефонов доверия

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Чтобы сообщить информацию по вопросам противодействия коррупции в Управлении Росреестра по Самарской области, можно направить электронное письмо по адресу mail@samregistr.ru или позвонить по номеру. Указанный телефон работает в автоматическом режиме, оснащен системой записи поступающих обращений, поэтому звонки принимаются в любой день недели и круглосуточно.Время приема одного обращения рассчитано на 5 минут. Конфиденциальность гарантируется. При этом обращение не может быть анонимным. «Необходимо назвать свои имя и фамилию, указать почтовый адрес или адрес электронной почты, по которому должен быть направлен ответ ведомства», - говорит начальник отдела государственной службы и кадров Управления Росреестра по Самарской областиНа телефоны доверия принимаются сообщения о коррупционных проявлениях в действиях гражданских служащих и работников Росреестра, о конфликте интересов в действиях или бездействии гражданских служащих и работников ведомства, а также о несоблюдении гражданскими служащими и работниками ограничений и запретов, в отношении которых законодательством Российской Федерации такие запреты и ограничения установлены.Елена Журавлева отметила, что в 2018 году люди звонили на телефон доверия Управления с вопросами, не касающимися темы противодействия коррупции. «Такие обращения не рассматриваются, - пояснила она. – Для того, чтобы получить ответ по всем вопросам деятельности Росреестра, гражданам надо звонить по единому справочному телефону Росреестра – 8 800 100 34 34», передает пресс-служба Росреестра СО.