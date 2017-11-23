Университет ИТМО и самарские программисты идут на мировой рекорд

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24 ноября в Самаре в 14.00 (офисный центр «Галактика», г. Самара, ул. Ярмарочная, 55. 14 этаж) состоится презентация первой передачи сигнала в квантовой сети с динамической маршрутизацией каналов.В санкт-петербургском Университете ИТМО разработаны уникальные технологии по созданию отечественных квантовых сетей. В рамках сотрудничества с самарской компанией «Открытый код» была изобретена технология построения квантово-криптографических программно-конфигурируемых сетей, которая позволит не только зашифровать ключ, но и передать его получателю в самых экстремальных условиях, когда физически рвется оптоволоконный кабель или хакер пытается взломать сообщение. В оде презентации специалисты ИТМО и самарские программисты построят квантовую сеть между тремя зданиями, инициируют недружественные атаки и зафиксируют результат.В мероприятии примет участие врио заместителя председателя Правительства Самарской области – руководитель департамента информационных технологий и связи Станислав Казарин, сообщает пресс-служба облправительства.