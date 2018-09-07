Я нашел ошибку
Главные новости: 
Её признали виновной в превышении полномочий и освободили от наказания.
Вынесен приговор экс-директору гимназии №1 Любови Картамышевой
Пока свидетельские показания полностью подтверждают версию следствия, изложенную в обвинительном заключении.
Возобновилось дело о хищении денег у ПАО «Тольяттиазот»: Раскрыта офшорная схема владения ТОАЗом
Более 20 интерактивных площадок ждут своих посетителей.
Уникальное мультимедийное световое представление и розыгрыш iPhone 8: в Самаре пройдёт на Фестивале студентов
Предварительный ущерб, нанесенный водным биологическим ресурсам, оценивается на сумму около 24000 рублей.
Два жителя Октябрьска незаконно выловили 574 рака на Волге
Администрация Самары предупреждает об ответственности за участие в несанкционированном мероприятии
Министерство культуры Российской Федерации поддерживает инициативу Самарской области и намерено привлечь к реализации проекта лучшие музейные силы страны.
Минкультуры РФ: Филиал Государственной Третьяковской галереи появится в Самаре
В результате произошедшего ходовая часть вагонов получила множественные механические повреждения.
На станции Октябрьск при проведении маневровых работ, произошел сход трёх вагонов-цистерн с бензином
Дмитрий Азаров поблагодарил коллектив (а это почти тысяча человек!) за ударный труд, а руководство за мудрую производственную, технологическую политику.
Дмитрий Азаров поздравил ветеранов и сотрудников "Гидроавтоматики" с 80-летием предприятия
сегодня  Пятница, 7 сентября, 23:37
Вход
Регистрация
18+
Об агентстве
О редакции
Реклама на сайте
Погода: Самара  +13 °C, Тольятти  +14 °C
Курсы валют ЦБ РФ на 07/09:
USD 69.03
0.78
EUR 80.36
0.99
Искать
Новости /  Общество /  Социум  

Уникальное мультимедийное световое представление и розыгрыш iPhone 8: в Самаре пройдёт на Фестивале студентов

7 сентября 2018 19:23
91
Более 20 интерактивных площадок ждут своих посетителей.
8 сентября 2018 года в 15:00 на 2-й очереди набережной реки Волги стартует Фестиваль студентов. К участию в мероприятии приглашаются не только студенты, но и все жители и гости Самары. Главные задачи фестиваля – формирование и развитие научного и творческого потенциала студенческой молодежи, обмен достижениями, пропаганда здорового образа жизни и разнообразного досуга, выстраивание партнерских отношений между вузами Самарской области.

К 15 часам участники грандиозного праздника начнут собираться у главной сцены, расположенной у бассейна ЦСКА ВВС на Волжском проспекте. На территорию Фестиваля, которая растянется от бассейна ЦСКА ВВС до ул.Чкалова, можно будет пройти через четыре КПП: Волжского проспекта, ул.Маяковского, Безымянного спуска, ул.Чкалова. КАРТА РАСПОЛОЖЕНИЯ ИНТЕРАКТИВНЫХ ПЛОЩАДОК ФЕСТИВАЛЯ для удобного ориентирования на территории проведения основных мероприятий будет расположена у каждого входа.

Участниками Фестиваля станут более 5 тысяч студентов: научная, творческая и спортивная молодежь, лидеры студенческого
самоуправления. Участники и гости праздника на входе получат КАРТУ ФЕСТИВАЛЯ (ФЛАЙЕР), с помощью которой они смогут принять
участие в розыгрыше призов за посещение интерактивных площадок фестиваля.

Более 20 интерактивных площадок ждут своих посетителей. За посещение той или иной площадки обладатель флайера, кроме положительных эмоций и новых знаний, получает отметку в нём в виде печати. В итоге, за 5 печатей посетитель имеет возможность принять участие в розыгрыше наушников в качестве приза за победу, за 7 – часы, за 10 – iPhone 8. Таким образом, наибольшие шансы на победу имеет тот, кто проявит максимальный интерес и активность к происходящему.

Фестиваль студентов станет уникальным научно-образовательным пространством: на одной площадке 17 ведущих вузов Самарской области представят инновационные разработки и лучшие практики лабораторий и кафедр. Также будут представлены площадки молодежных
общественных организаций: совета старост Самарской области, Ассоциации профсоюзных организаций студентов Самарской области, Студенческого совета Самарской области. Будет работать студенческий пресс-центр Фестиваля. Напомним, что Фестиваля студентов проводится в Самаре впервые. Инициатива проведения Фестиваля принадлежит студенческой молодежи Самарской области и поддержана Главой региона Дмитрием Азаровым.

Завершится мероприятие выступлением популярной российской певицы Елены Темниковой и праздничным фейерверком, который предварит уникальное мультимедийное световое представление. Организаторы обещают великолепное по зрелищности и оригинальное по
исполнению шоу, завораживающее действо, которое заинтригует даже самого искушенного зрителя. Изящная геометрия лазерного луча создаст на речной глади вечерней Волги красочные и выразительные картины исторической Самары, и конечно, 100-летия университетского
образования, в рамках которого проходит фестиваль. Лучи играющего света будут двигаться в такт музыке и рисовать замысловатые узоры над восторженной толпой.

Обращаем внимание горожан на необходимость заблаговременно планировать маршрут следования. Информация об ограничении движения общественного транспорта в период празднования Дня города Самара, в рамках которого проходит Фестиваль студентов, с временной
схемой ограничения и временными схемами организации движения общественного транспорта размещена на официальном сайте Администрации г.о.Самара по ссылке: http://samadm.ru/media/news/16136/, передает пресс-служба облправительства. 
Добавить комментарий
Введите своё имя
или войдите через социальные сети
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*

Комментарии



Социум
7 сентября 2018  19:23
Более 20 интерактивных площадок ждут своих посетителей.
Уникальное мультимедийное световое представление и розыгрыш iPhone 8: в Самаре пройдёт на Фестивале студентов
Более 20 интерактивных площадок ждут своих посетителей.  Социум
90
7 сентября 2018  17:53
Дмитрий Азаров поблагодарил коллектив (а это почти тысяча человек!) за ударный труд, а руководство за мудрую производственную, технологическую политику.
Дмитрий Азаров поздравил ветеранов и сотрудников "Гидроавтоматики" с 80-летием предприятия
Дмитрий Азаров поблагодарил коллектив (а это почти тысяча человек!) за ударный труд, а руководство за мудрую производственную, технологическую политику.   Социум
165
7 сентября 2018  17:25
Итоги конкурса будут объявлены 1 ноября 2018 года.
Продолжается прием заявок на конкурс по предоставлению грантов Президента РФ на развитие гражданского общества
Итоги конкурса будут объявлены 1 ноября 2018 года.  Социум
110
Весь список

Здравоохранение
7 сентября 2018  17:04
Где будут проводиться исследования с последующим направлением цифровых изображений в специализированное учреждение.
На территории региона будут созданы 12 центров амбулаторной онкологической помощи
Где будут проводиться исследования с последующим направлением цифровых изображений в специализированное учреждение.  Здравоохранение
120
7 сентября 2018  12:43
Жителей Самарской области в этом году ждут три штамма гриппа Эпидемиологи настойчиво рекомендуют сделать прививку всем категориям населения.
Жителей Самарской области в этом году ждут три штамма гриппа
Эпидемиологи настойчиво рекомендуют сделать прививку всем категориям населения. Здравоохранение
941
7 сентября 2018  12:15
В медицинском центре «Династия» в Самаре открыли новый корпус
В медицинском центре «Династия» в Самаре открыли новый корпус
Центр посетил врио заместителя председателя правительства Самарской области - министра здравоохранения Геннадий Гридасов. Здравоохранение
371
Весь список
Новости медицины
4 сентября 2018  19:17
Подростки – пациенты педиатра, особенности подросткового возраста
Подростки – пациенты педиатра, особенности подросткового возраста
 Подросток – это большой ребенок, имеющий определенные физические  нервно-психические особенности и болезни. Новости медицины
102
21 августа 2018  18:23
ДНК тестирование в спортивной генетике
ДНК тестирование в спортивной генетике
 ДНК тестирование сегодня распространенно. Всё связано с тем, что с его помощью можно решить большое количество различных проблем. Например, именно с его... Новости медицины
146
18 июля 2018  21:15
Анти-Мюллеров гормон (АМГ)
 AMH синтезируется как в женском, так и в мужском организме. Он принимает участие в формировании и росте тканей. Новости медицины
887
Весь список
Туризм
5 сентября 2018  13:18
Туристический сбор могут ввести по всей России Предложения рассматривают в правительстве.
Туристический сбор могут ввести по всей России
Предложения рассматривают в правительстве. Туризм
226
5 сентября 2018  09:26
Аналитики рассказали, как россияне проводили время в отпуске этим летом
Аналитики рассказали, как россияне проводили время в отпуске этим летом
Самыми популярными на отдыхе запросами в Интернете стали "ром" и "супермаркет", а дома — "пицца" и "кинотеатр". Туризм
180
4 сентября 2018  10:15
Ростуризм удалил
Ростуризм удалил "Натали турс" из федерального реестра
Решение было принято из-за того, что компания объявила об аннулировании всех своих туров с 4 июля. Туризм
228
Весь список
Образование
7 сентября 2018  14:02
В Самаре прошла VIII академическая книжная выставка издательской деятельности «Университет – Наука – Город – 2018»
В Самаре прошла VIII академическая книжная выставка издательской деятельности «Университет – Наука – Город – 2018»
Выставка была приурочена к вековому юбилею университетского образования в регионе.  Образование
131
6 сентября 2018  13:14
Президенту СамГТУ Владимиру Калашникову присуждено звание
Президенту СамГТУ Владимиру Калашникову присуждено звание "Почетный гражданин г.о. Самара"
Дмитрий Азаров поздравил президента опорного университета Самарской области с присуждением почетного звания. Образование
263
5 сентября 2018  16:10
В школе придерживаются индивидуального подхода к обучению: ребята могут изучать предметы в разном темпе и на разных уровнях сложности, а после уроков выбрать дополнительные занятия в зависимости от своих целей и желаний.
В школу для способных детей «Летово» поступили ученики из более 60 регионов России, в том числе школьник из Самары
В школе придерживаются индивидуального подхода к обучению: ребята могут изучать предметы в разном темпе и на разных уровнях сложности, а после уроков выбрать... Образование
521
Весь список

Культура
7 сентября 2018  18:16
Министерство культуры Российской Федерации поддерживает инициативу Самарской области и намерено привлечь к реализации проекта лучшие музейные силы страны.
Минкультуры РФ: Филиал Государственной Третьяковской галереи появится в Самаре
Министерство культуры Российской Федерации поддерживает инициативу Самарской области и намерено привлечь к реализации проекта лучшие музейные силы страны.  Культура
106
7 сентября 2018  09:45
Сегодня в Самаре пройдет фестиваль «От классики до джаза»
Сегодня в Самаре пройдет фестиваль «От классики до джаза»
Для горожан прозвучат джазовые, классические и роковые композиции. Культура
229
6 сентября 2018  13:36
Глава Самары Елена Лапушкина приняла участие в открытии скульптурной композиции «Архитектура танца»
Глава Самары Елена Лапушкина приняла участие в открытии скульптурной композиции «Архитектура танца»
В скульптурной композиции представлены семь абстрактных фигур, которые застыли в балетных па. Культура
225
Весь список
Мода
16 августа 2018  01:30
Creed Aventus – это гармония всех оттенков лучших качеств мужчины
 Парфюмерный бренд Creed был создан Джеймсом Генри Кридом в 1760 году.  Мода
219
10 января 2018  17:11
Простые футболки - особенности выбора
Простые футболки - особенности выбора
 Простые футболки - оптимальный вариант для занятий спортом и повседневного использования.   Мода
1196
10 ноября 2017  17:51
Разновидности кед от компании «Converse»
Разновидности кед от компании «Converse»
 Сегодня кеды используются не только для спортивных занятий. Они являются обязательным аксессуаром в гардеробе современной модницы. Большим спросом... Мода
1412
Весь список


Видео
5 сентября 2018  12:02
В Крыму ласковый лев залез в машину к туристам: видео
В Крыму ласковый лев залез в машину к туристам: видео
Животному по кличке Филя очень нравится общаться, поэтому он любит приставать к гостям сафари-парка.
В стране
284
27 августа 2018  10:05
«Енисей» анонсировал игру с «Крыльями» в стиле Angry Birds
«Енисей» анонсировал игру с «Крыльями Советов» в стиле Angry Birds
Игра Енисей - Крылья Советов в рамках пятого тура РПЛ пройдет 27 августа.
Спорт в регионе
454
6 августа 2018  10:34
Яндекс.Навигатор заговорил голосом Артёма Дзюбы
Яндекс.Навигатор заговорил голосом Артёма Дзюбы
Футболист записал более 120 фраз.
Транспорт
921
26 июля 2018  11:32
Появилось видео задержания замначальника областного управления Росгвардии Дмитрия Сазонова
Появилось видео задержания замначальника областного управления Росгвардии Дмитрия Сазонова
Его задержали в момент получения взятки в сумме 100 тыс. руб.
Криминал
1623
25 июля 2018  20:35
Станислав Черчесов подпишет новый контракт с РФС и останется во главе сборной России
Станислав Черчесов подпишет новый контракт с РФС и останется во главе сборной России
Он будет готовить команду к чемпионату Европы. В стране
1096
22 июля 2018  10:17
В Самаре ливнем затопило гипермаркет «Леруа Мерлен» в ТЦ «Космопорт»: видео
В Самаре ливнем затопило гипермаркет «Леруа Мерлен» в ТЦ «Космопорт»: видео
На некоторых улицах серьезно повреждена проезжая часть.
Происшествия
2021
Весь список

Фоторепортажи
27 августа 2018  11:22
В Самаре прошел последний день фестиваля уличных театров
В Самаре прошел последний день фестиваля уличных театров "Пластилиновый дождь": фото
Организаторы надеются, что он порадует горожан и на будущий год.
Культура
461
25 августа 2018  22:24
В Самаре состоялся фестиваль цветов: ФОТО В его рамках по ул. Куйбышева прошел красочный костюмированный парад.
В Самаре состоялся фестиваль цветов: ФОТО
В его рамках по ул. Куйбышева прошел красочный костюмированный парад.
Культура
1384
22 августа 2018  22:45
В Самаре открылся фестиваль уличного искусства Пластилиновый дождь: ФОТО
В Самаре открылся фестиваль уличного искусства "Пластилиновый дождь": ФОТО
Он пройдет в новом формате, в течение 5 вечеров.
Культура
976
19 августа 2018  21:53
В Самаре на площади Куйбышева прошел концерт классической музыки: ФОТО Он был приурочен к открытию 88 театрального сезона.
В Самаре на площади Куйбышева прошел концерт классической музыки: ФОТО
Он был приурочен к открытию 88 театрального сезона.
Культура
1065
11 августа 2018  18:17
В Самаре проходит фестиваль, посвященный Harley-Davidson
В Самаре проходит фестиваль, посвященный Harley-Davidson
Желающие при наличии прав категории "А" могут протестировать знаменитые модели.
Спорт в регионе
1038
11 августа 2018  17:06
День физкультурника отметили в Самаре: ФОТО
День физкультурника отметили в Самаре: ФОТО
Горожан ждали порядка 50 площадок с разными видами спорта.
Спорт в регионе
775
Весь список

Мероприятия
Сегодня в Самаре пройдет фестиваль «От классики до джаза»
В МТЛ «Арене» пройдет розыгрыш Кубка КВН Губернатора Самарской области
8 сентября в Самаре пройдёт Фестиваль студентов
Весь список
Январь
Февраль
Март
Апрель
Май
Июнь
Июль
Август
Сентябрь
Октябрь
Ноябрь
Декабрь
Архив
новостей
Сентябрь 2018
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
Праздники России

  • Персональные данные
  • Публикуем решение суда