Уникальное мультимедийное световое представление и розыгрыш iPhone 8: в Самаре пройдёт на Фестивале студентов
7 сентября 2018 19:23
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К 15 часам участники грандиозного праздника начнут собираться у главной сцены, расположенной у бассейна ЦСКА ВВС на Волжском проспекте. На территорию Фестиваля, которая растянется от бассейна ЦСКА ВВС до ул.Чкалова, можно будет пройти через четыре КПП: Волжского проспекта, ул.Маяковского, Безымянного спуска, ул.Чкалова. КАРТА РАСПОЛОЖЕНИЯ ИНТЕРАКТИВНЫХ ПЛОЩАДОК ФЕСТИВАЛЯ для удобного ориентирования на территории проведения основных мероприятий будет расположена у каждого входа.
Участниками Фестиваля станут более 5 тысяч студентов: научная, творческая и спортивная молодежь, лидеры студенческого
самоуправления. Участники и гости праздника на входе получат КАРТУ ФЕСТИВАЛЯ (ФЛАЙЕР), с помощью которой они смогут принять
участие в розыгрыше призов за посещение интерактивных площадок фестиваля.
Более 20 интерактивных площадок ждут своих посетителей. За посещение той или иной площадки обладатель флайера, кроме положительных эмоций и новых знаний, получает отметку в нём в виде печати. В итоге, за 5 печатей посетитель имеет возможность принять участие в розыгрыше наушников в качестве приза за победу, за 7 – часы, за 10 – iPhone 8. Таким образом, наибольшие шансы на победу имеет тот, кто проявит максимальный интерес и активность к происходящему.
Фестиваль студентов станет уникальным научно-образовательным пространством: на одной площадке 17 ведущих вузов Самарской области представят инновационные разработки и лучшие практики лабораторий и кафедр. Также будут представлены площадки молодежных
общественных организаций: совета старост Самарской области, Ассоциации профсоюзных организаций студентов Самарской области, Студенческого совета Самарской области. Будет работать студенческий пресс-центр Фестиваля. Напомним, что Фестиваля студентов проводится в Самаре впервые. Инициатива проведения Фестиваля принадлежит студенческой молодежи Самарской области и поддержана Главой региона Дмитрием Азаровым.
Завершится мероприятие выступлением популярной российской певицы Елены Темниковой и праздничным фейерверком, который предварит уникальное мультимедийное световое представление. Организаторы обещают великолепное по зрелищности и оригинальное по
исполнению шоу, завораживающее действо, которое заинтригует даже самого искушенного зрителя. Изящная геометрия лазерного луча создаст на речной глади вечерней Волги красочные и выразительные картины исторической Самары, и конечно, 100-летия университетского
образования, в рамках которого проходит фестиваль. Лучи играющего света будут двигаться в такт музыке и рисовать замысловатые узоры над восторженной толпой.
Обращаем внимание горожан на необходимость заблаговременно планировать маршрут следования. Информация об ограничении движения общественного транспорта в период празднования Дня города Самара, в рамках которого проходит Фестиваль студентов, с временной
схемой ограничения и временными схемами организации движения общественного транспорта размещена на официальном сайте Администрации г.о.Самара по ссылке: http://samadm.ru/media/news/16136/, передает пресс-служба облправительства.
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Социум
7 сентября 2018 19:23
Более 20 интерактивных площадок ждут своих посетителей. Социум
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