«Умный четверг» в парке «Россия – Моя история»: состоится встреча с актером Самарского ТЮЗа Алексеем Елхимовым

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24 января в 12:00 в историческом парке «Россия – Моя история» (ул. Красноармейская, 131, ТК «Гудок») в рамках цикла мероприятий, посвященных Году театра, состоится творческая встреча с актером Самарского театра юного зрителя «СамАрт» Алексеем Елхимовым на тему «От замысла до спектакля». Речь пойдет о недавней премьере спектакля «Одиссея».Артист расскажет, что такое «этюдно-экспедиционный метод», «творческие передряги» и «замесы» — как «выпекается» спектакль и какие истории сопровождают создателей во время работы над постановкой.Чтобы поставить гомеровскую историю, художественный руководитель проекта Анатолий Праудин и режиссер, актер Алексей Елхимов устроились матросами на парусно-моторное судно "Петр I". Месяц несли вахту, а в свободное время изучали среду и психологию поведения всложных условиях.Вход на мероприятие свободный, передает пресс-служба облправительства.Фото: samart.ru