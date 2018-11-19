«Умный четверг»: в Мультимедийном парке «Россия – Моя история» состоится презентация уникального сборника «Под знаменем КОМУЧа (Самарский край, июнь-октябрь 1918 г.)»
19 ноября 2018 16:42
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презентация нового, уникального для региона, сборника документов и материалов «Под знаменем КОМУЧа (Самарский край, июнь-октябрь 1918 г.)». Ведущий презентации: Наталья Михайловна Малкова, заместитель директора Самарской областной универсальной научной библиотеки, кандидат исторических наук.
Издание является результатом совместной работы Самарской областной универсальной научной библиотеки и Центрального государственного архива Самарской области.
События, развернувшиеся в Самарской губернии летом-осенью 1918 г., значимы не только для нашего края, но и для истории России в целом. 8 июня 1918 г., при непосредственном участии восставшего Чехословацкого корпуса, в городе была свергнута Советская власть, которую сменил Комитет членов Всероссийского Учредительного собрания (КОМУЧ). На четыре месяца Самара стала столицей режима, провозглашавшего приверженность идеям демократического развития общества.
Авторы сборника — научные сотрудники Самарской областной универсальной научной библиотеки и Центрального государственного архива Самарской области — поставили перед собой
цель: не столько осветить политику Комитета членов Всероссийского Учредительного собрания, сколько показать многообразные процессы в контексте реалий гражданской войны, которые
происходили в Самарской губернии и соседних регионах как территориальном центре режима Учредительного собрания.
В издании представлены редкие исторические материалы, посвященные установлению власти КОМУЧа в Самаре: ее организации, вопросам местного самоуправления и военного строительства,
внешней политике КОМУЧа, социально-экономическому, политическому и культурному развитию региона в июне-октябре 1918 года. В сборнике использованы документы самарских и центральных архивов, материалы газет освещаемого периода и воспоминания современников и участников событий.
На торжественное мероприятие приглашены представители региональной власти, депутатского корпуса и научной общественности.
Кроме того, участники презентации смогут посмотреть и тематическую выставку — книги, материалы и документы эпохи КОМУЧа из фондов Самарской областной универсальной научной
библиотеки и Центрального государственного архива Самарской области, передает пресс-служба СОУНБ.
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