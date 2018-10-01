Я нашел ошибку
Главные новости: 
Военные отмечают, что 15% призывников весеннего набора 2018 года имели высшее образование. Кроме того, в войсках сформировано 16 научных рот, в которые были направлены 330 призывников из 48 регионов России.
Умных призывников отправят в научные роты
С какой целью мистер Зинке грозит
"Морская блокада России"? А эскадру у берегов Америки не желаете?
1 октября дума приняла отставку с поста главы города Сергея Маркова.
Новокуйбышевском пока поруководит Виталий Румянцев
В 2013 году дума Тольятти уходящего созыва также собиралась уже после единого дня голосования, чтобы внести изменения в бюджет города. Правда, тогда после выборов прошло всего три дня, а не три недели, и итоги кампании еще не были опубликованы.
Прокуратура Тольятти не усомнилась в законности назначения «пленарки» думы ушедшего созыва
Также в рамках встречи обсуждались вопросы реализации крупных инфраструктурных и социально-значимых проектов (например, строительство моста через Волгу в районе Климовки), решение проблем дольщиков и ряд других вопросов.
Дмитрий Азаров обсудил с депутатами Государственной думы участие региона в национальных проектах
За время своей карьеры шансонье записал свыше 1300 песен и сыграл более чем в 60 фильмах. В мае Азнавуру исполнилось 94 года.
Умер шансонье Шарль Азнавур
В 2020–2021 гг. администрация Елены Лапушкиной рассчитывает на постепенный рост доходов. Бюджет также должен остаться бездефицитным, то есть расходы должны быть равны доходам.
Бюджет Самары немного похудеет в 2019 году, зато останется бездефицитным
Уже арестованный бывший руководитель ФКР Самары Михаил Архипов стал фигурантом еще одного уголовного дела.
Главный редактор «Самарского Обозрения»: Кому вершки, а кому корешки…
сегодня  Понедельник, 1 октября, 22:13
Вход
Регистрация
18+
Об агентстве
О редакции
Реклама на сайте
Погода: Самара  +7 °C, Тольятти  +7 °C
Курсы валют ЦБ РФ на 01/10:
USD 65.57
-0.02
EUR 75.99
-0.24
Искать
Новости /  Общество /  Социум  

Умных призывников отправят в научные роты

1 октября 2018 21:07
55
Военные отмечают, что 15% призывников весеннего набора 2018 года имели высшее образование. Кроме того, в войсках сформировано 16 научных рот, в которые были направлены 330 призывников из 48 регионов России.
1 октября 2018 года в России стартовал осенний призыв в армию, который продлится до конца года. Осенью в армию заберут больше призывников, которые поедут служить со специальной ID-картой, передает life.ru.

Согласно президентскому указу Владимира Путина об осеннем призыве на службу в Вооружённые силы РФ, в армию, в том числе в части Росгвардии, МЧС и ФСБ, отправится 132,5 тысячи человек. Президент РФ Владимир Путин своим указом уволил с военной службы солдат, матросов, сержантов и старшин, чей срок службы по призыву истёк.

Во время весеннего призыва 2018 года на службу были направлены 128 тысяч человек, что на четыре с половиной тысячи меньше, чем сейчас. В военном ведомстве напомнили, что в ходе осеннего призыва — 2017 отправились на службу 134 тысячи человек.

Согласно президентскому указу, призыву на военную службу подлежат граждане в возрасте от 18 до 27 лет, не пребывающие в запасе и подлежащие призыву в соответствии с законом "О воинской обязанности и военной службе".

Как отмечают в Минобороны РФ, всем 132 с половиной тысячам призывников на сборных пунктах перед отъездом в воинскую часть выдадут специальные наборы средств гигиены: полотенце, бритвенный станок, шампунь, зубную пасту и щётку, гель для душа и крем для рук.

Кроме того, каждый призывник получит именную пластиковую карту, оформляемую в военкомате. На данную ID-карту солдат-срочник будет получать зарплату в течение всего срока службы. Кроме того, на карту будут вноситься персональные данные солдата, информация о прохождении учебно-строевой подготовки, пройденных специальных курсах, проведённых стрельбах, учениях, прыжках с парашютом, практических занятиях с техникой и прочие данные.

Военные отмечают, что 15% призывников весеннего набора 2018 года имели высшее образование. Кроме того, в войсках сформировано 16 научных рот, в которые были направлены 330 призывников из 48 регионов России.

По данным Минобороны РФ, число преступлений в армии снижается по сравнению с предыдущими годами. Главное, самое значительное снижение отмечено в категориях преступлений, связанных с неуставными взаимоотношениями, — более чем на треть. Существенно снизилось и число случаев рукоприкладства.

Однако, по словам Валентины Мельниковой из Союза комитетов солдатских матерей России, по подсчётам активистов комитета, ежегодные так называемые небоевые потери в России оцениваются в 500–600 человек.

— К сожалению, Минобороны РФ засекретило все данные, связанные с гибелью военных, — заявила Лайфу Мельникова. — Поэтому мы имеем только приблизительные цифры.

Она рассказала Лайфу, что в последние годы получившие ранения солдаты-срочники и родственники погибших не обращаются за помощью к правозащитникам.

— Людям начали платить страховку, и они молчат. За ранение в среднем получают 200 тысяч рублей, а при гибели военного родственникам выплачивается до пяти миллионов рублей, — подытожила Мельникова.



Фото: соцсети

 
Добавить комментарий
Введите своё имя
или войдите через социальные сети
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*

Комментарии



Социум
1 октября 2018  21:07
Военные отмечают, что 15% призывников весеннего набора 2018 года имели высшее образование. Кроме того, в войсках сформировано 16 научных рот, в которые были направлены 330 призывников из 48 регионов России.
Умных призывников отправят в научные роты
Военные отмечают, что 15% призывников весеннего набора 2018 года имели высшее образование. Кроме того, в войсках сформировано 16 научных рот, в которые были... Социум
54
1 октября 2018  20:04
За время своей карьеры шансонье записал свыше 1300 песен и сыграл более чем в 60 фильмах. В мае Азнавуру исполнилось 94 года.
Умер шансонье Шарль Азнавур
За время своей карьеры шансонье записал свыше 1300 песен и сыграл более чем в 60 фильмах. В мае Азнавуру исполнилось 94 года.   Социум
140
1 октября 2018  18:28
Пожилым в Самарской области оказывается самая широкая поддержка – в 2018 году объем социальных выплат для них из бюджетов всех уровней составит 7,3 млрд рублей.
В Самаре отпраздновали День пожилого человека: в Самарском театре оперы и балета прошел праздник «Молоды душой»
Пожилым в Самарской области оказывается самая широкая поддержка – в 2018 году объем социальных выплат для них из бюджетов всех уровней составит 7,3 млрд... Социум
171
Весь список

Здравоохранение
1 октября 2018  17:17
Всех желающих студентов и жителей города приглашают присоединиться к донорскому движению и сдать кровь.
2 октября в Тольяттинском медицинском колледже пройдет осенний день донора
Всех желающих студентов и жителей города приглашают присоединиться к донорскому движению и сдать кровь.  Здравоохранение
86
1 октября 2018  17:09
28 сентября в Москве прошло подведение итогов и церемония награждения лауреатов и победителей VIII Всероссийской премии за вклад в развитие донорства крови «СоУчастие».
Самарская служба крови была признана лучшей в сфере популяризации донорства среди молодежи
28 сентября в Москве прошло подведение итогов и церемония награждения лауреатов и победителей VIII Всероссийской премии за вклад в развитие донорства крови... Здравоохранение
93
1 октября 2018  11:03
Самарские гериатры борются с развитием у пожилых людей синдрома старческой астении
Самарские гериатры борются с развитием у пожилых людей синдрома старческой астении
Сегодня в Самарской области зарегистрировано более 720 тысяч пожилых людей. Здравоохранение
146
Весь список
Новости медицины
4 сентября 2018  19:17
Подростки – пациенты педиатра, особенности подросткового возраста
Подростки – пациенты педиатра, особенности подросткового возраста
 Подросток – это большой ребенок, имеющий определенные физические  нервно-психические особенности и болезни. Новости медицины
438
21 августа 2018  18:23
ДНК тестирование в спортивной генетике
ДНК тестирование в спортивной генетике
 ДНК тестирование сегодня распространенно. Всё связано с тем, что с его помощью можно решить большое количество различных проблем. Например, именно с его... Новости медицины
250
18 июля 2018  21:15
Анти-Мюллеров гормон (АМГ)
 AMH синтезируется как в женском, так и в мужском организме. Он принимает участие в формировании и росте тканей. Новости медицины
1149
Весь список
Туризм
28 сентября 2018  23:22
Кроме того, соглашение об отмене визовых требований подписано с Палау.
Россия и Доминика договорились об отмене туристических виз
Кроме того, соглашение об отмене визовых требований подписано с Палау.   Туризм
601
28 сентября 2018  12:23
В Венеции хотят ввести
В Венеции хотят ввести "ночной сухой закон" для туристов
Таким образом местные власти хотят сократить количество пьяных путешественников. Туризм
220
26 сентября 2018  10:16
Депутаты предложили обязать туроператоров доказывать клиентам оплату отелей
Депутаты предложили обязать туроператоров доказывать клиентам оплату отелей
Они считают, что это позволит защитить клиентов туристических фирм от банкротства компаний. Туризм
271
Весь список
Образование
30 сентября 2018  21:48
Пользователей Сети поставила в тупик математическая задача про кота, стол и черепаху для учеников начальной школы в Китае.
Задача для китайских школьников поставила пользователей Сети в тупик
Пользователей Сети поставила в тупик математическая задача про кота, стол и черепаху для учеников начальной школы в Китае.   Образование
686
30 сентября 2018  10:22
Книжный клуб на французском языке пройдет в Самаре Встречи клуба будут проходить в различных кафе города два раза в месяц.
Книжный клуб на французском языке пройдет в Самаре
Встречи клуба будут проходить в различных кафе города два раза в месяц. Образование
405
29 сентября 2018  12:07
В России могут начать учитывать результаты ЕГЭ при выдаче аттестатов с отличием
В России могут начать учитывать результаты ЕГЭ при выдаче аттестатов с отличием
Вручение аттестатов по новым правилам может произойти уже в 2019 году. Образование
343
Весь список

Культура
1 октября 2018  13:12
В Самаре подведены итоги регионального конкурса профессионального мастерства библиотечных специалистов
В Самаре подведены итоги регионального конкурса профессионального мастерства библиотечных специалистов
Всего на конкурс было представлено 23 работы из 15 муниципальных образований области. Культура
130
28 сентября 2018  10:14
Московский симфонический оркестр под управлением П. Когана выступит в самарской филармонии
Московский симфонический оркестр под управлением П. Когана выступит в самарской филармонии
Концерт пройдет в рамках гастрольного тура, посвященного 75-летию коллектива. Культура
193
27 сентября 2018  13:25
В Самаре откроется выставка «Река звала меня на «ТЫ..»
В Самаре откроется выставка «Река звала меня на «ТЫ..»
Самарские художники и поэзия Михаила Анищенко - в новом выставочном проекте.  Культура
291
Весь список
Мода
16 августа 2018  01:30
Creed Aventus – это гармония всех оттенков лучших качеств мужчины
 Парфюмерный бренд Creed был создан Джеймсом Генри Кридом в 1760 году.  Мода
376
10 января 2018  17:11
Простые футболки - особенности выбора
Простые футболки - особенности выбора
 Простые футболки - оптимальный вариант для занятий спортом и повседневного использования.   Мода
1360
10 ноября 2017  17:51
Разновидности кед от компании «Converse»
Разновидности кед от компании «Converse»
 Сегодня кеды используются не только для спортивных занятий. Они являются обязательным аксессуаром в гардеробе современной модницы. Большим спросом... Мода
1612
Весь список


Видео
1 октября 2018  13:32
Три улицы в центре Самары перекрыли на целый год В Самаре с 1 октября введены ограничения движения в связи со строительством Фрунзенского моста.
Три улицы в центре Самары перекрыли на целый год
С 1 октября введены ограничения движения в связи со строительством Фрунзенского моста. Транспорт
179
14 сентября 2018  12:39
В Сызрани сняли на видео переплывающего реку лося По словам местных жителей, в конце августа они видели похожего лося.
В Сызрани сняли на видео переплывающего реку лося
По словам местных жителей, в конце августа они видели похожего лося.
Социум
708
14 сентября 2018  09:18
Появилось видео ссоры Хинштейна и Жирировского на ток-шоу «Вечер с Владимиром Соловьёвым»
Появилось видео ссоры Хинштейна и Жирировского на ток-шоу «Вечер с Владимиром Соловьёвым»
Хинштейн намерен подать заявление в комиссию по этике.
Социум
15659
9 сентября 2018  10:53
"Крылья Советов" поздравили Самару с Днем города
Городу исполняется 432 года.
Социум
741
5 сентября 2018  12:02
В Крыму ласковый лев залез в машину к туристам: видео
В Крыму ласковый лев залез в машину к туристам: видео
Животному по кличке Филя очень нравится общаться, поэтому он любит приставать к гостям сафари-парка.
В стране
966
27 августа 2018  10:05
«Енисей» анонсировал игру с «Крыльями» в стиле Angry Birds
«Енисей» анонсировал игру с «Крыльями Советов» в стиле Angry Birds
Игра Енисей - Крылья Советов в рамках пятого тура РПЛ пройдет 27 августа.
Спорт в регионе
906
Весь список

Фоторепортажи
9 сентября 2018  16:23
Самара три дня отмечает День города: фото Сегодня праздник завершится фейерверком.
Самара три дня отмечает День города: фото
Сегодня праздник завершится фейерверком.
Культура
894
27 августа 2018  11:22
В Самаре прошел последний день фестиваля уличных театров
В Самаре прошел последний день фестиваля уличных театров "Пластилиновый дождь": фото
Организаторы надеются, что он порадует горожан и на будущий год.
Культура
946
25 августа 2018  22:24
В Самаре состоялся фестиваль цветов: ФОТО В его рамках по ул. Куйбышева прошел красочный костюмированный парад.
В Самаре состоялся фестиваль цветов: ФОТО
В его рамках по ул. Куйбышева прошел красочный костюмированный парад.
Культура
1975
22 августа 2018  22:45
В Самаре открылся фестиваль уличного искусства Пластилиновый дождь: ФОТО
В Самаре открылся фестиваль уличного искусства "Пластилиновый дождь": ФОТО
Он пройдет в новом формате, в течение 5 вечеров.
Культура
1408
19 августа 2018  21:53
В Самаре на площади Куйбышева прошел концерт классической музыки: ФОТО Он был приурочен к открытию 88 театрального сезона.
В Самаре на площади Куйбышева прошел концерт классической музыки: ФОТО
Он был приурочен к открытию 88 театрального сезона.
Культура
1562
11 августа 2018  18:17
В Самаре проходит фестиваль, посвященный Harley-Davidson
В Самаре проходит фестиваль, посвященный Harley-Davidson
Желающие при наличии прав категории "А" могут протестировать знаменитые модели.
Спорт в регионе
1521
Весь список

Мероприятия
С переходом на цифровое ТВ региональные программы будут также доступны для жителей Самарской области
Проект ОНФ «Легенды спорта – детям» в Самаре
На региональной конференции ОНФ рассмотрят общественные предложения по улучшению благоустройства и экологии региона
Весь список
Январь
Февраль
Март
Апрель
Май
Июнь
Июль
Август
Сентябрь
Октябрь
Ноябрь
Декабрь
Архив
новостей
Октябрь 2018
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31
Праздники России

  • Персональные данные
  • Публикуем решение суда