Умных призывников отправят в научные роты
1 октября 2018 21:07
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Согласно президентскому указу Владимира Путина об осеннем призыве на службу в Вооружённые силы РФ, в армию, в том числе в части Росгвардии, МЧС и ФСБ, отправится 132,5 тысячи человек. Президент РФ Владимир Путин своим указом уволил с военной службы солдат, матросов, сержантов и старшин, чей срок службы по призыву истёк.
Во время весеннего призыва 2018 года на службу были направлены 128 тысяч человек, что на четыре с половиной тысячи меньше, чем сейчас. В военном ведомстве напомнили, что в ходе осеннего призыва — 2017 отправились на службу 134 тысячи человек.
Согласно президентскому указу, призыву на военную службу подлежат граждане в возрасте от 18 до 27 лет, не пребывающие в запасе и подлежащие призыву в соответствии с законом "О воинской обязанности и военной службе".
Как отмечают в Минобороны РФ, всем 132 с половиной тысячам призывников на сборных пунктах перед отъездом в воинскую часть выдадут специальные наборы средств гигиены: полотенце, бритвенный станок, шампунь, зубную пасту и щётку, гель для душа и крем для рук.
Кроме того, каждый призывник получит именную пластиковую карту, оформляемую в военкомате. На данную ID-карту солдат-срочник будет получать зарплату в течение всего срока службы. Кроме того, на карту будут вноситься персональные данные солдата, информация о прохождении учебно-строевой подготовки, пройденных специальных курсах, проведённых стрельбах, учениях, прыжках с парашютом, практических занятиях с техникой и прочие данные.
Военные отмечают, что 15% призывников весеннего набора 2018 года имели высшее образование. Кроме того, в войсках сформировано 16 научных рот, в которые были направлены 330 призывников из 48 регионов России.
По данным Минобороны РФ, число преступлений в армии снижается по сравнению с предыдущими годами. Главное, самое значительное снижение отмечено в категориях преступлений, связанных с неуставными взаимоотношениями, — более чем на треть. Существенно снизилось и число случаев рукоприкладства.
Однако, по словам Валентины Мельниковой из Союза комитетов солдатских матерей России, по подсчётам активистов комитета, ежегодные так называемые небоевые потери в России оцениваются в 500–600 человек.
— К сожалению, Минобороны РФ засекретило все данные, связанные с гибелью военных, — заявила Лайфу Мельникова. — Поэтому мы имеем только приблизительные цифры.
Она рассказала Лайфу, что в последние годы получившие ранения солдаты-срочники и родственники погибших не обращаются за помощью к правозащитникам.
— Людям начали платить страховку, и они молчат. За ранение в среднем получают 200 тысяч рублей, а при гибели военного родственникам выплачивается до пяти миллионов рублей, — подытожила Мельникова.
Фото: соцсети
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