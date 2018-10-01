Умных призывников отправят в научные роты

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Согласно президентскому указу Владимира Путина об осеннем призыве на службу в Вооружённые силы РФ, в армию, в том числе в части Росгвардии, МЧС и ФСБ, отправится 132,5 тысячи человек. Президент РФ Владимир Путин своим указом уволил с военной службы солдат, матросов, сержантов и старшин, чей срок службы по призыву истёк.Во время весеннего призыва 2018 года на службу были направлены 128 тысяч человек, что на четыре с половиной тысячи меньше, чем сейчас. В военном ведомстве напомнили, что в ходе осеннего призыва — 2017 отправились на службу 134 тысячи человек.Согласно президентскому указу, призыву на военную службу подлежат граждане в возрасте от 18 до 27 лет, не пребывающие в запасе и подлежащие призыву в соответствии с законом "О воинской обязанности и военной службе".Как отмечают в Минобороны РФ, всем 132 с половиной тысячам призывников на сборных пунктах перед отъездом в воинскую часть выдадут специальные наборы средств гигиены: полотенце, бритвенный станок, шампунь, зубную пасту и щётку, гель для душа и крем для рук.Кроме того, каждый призывник получит именную пластиковую карту, оформляемую в военкомате. На данную ID-карту солдат-срочник будет получать зарплату в течение всего срока службы. Кроме того, на карту будут вноситься персональные данные солдата, информация о прохождении учебно-строевой подготовки, пройденных специальных курсах, проведённых стрельбах, учениях, прыжках с парашютом, практических занятиях с техникой и прочие данные.Военные отмечают, что 15% призывников весеннего набора 2018 года имели высшее образование. Кроме того, в войсках сформировано 16 научных рот, в которые были направлены 330 призывников из 48 регионов России.По данным Минобороны РФ, число преступлений в армии снижается по сравнению с предыдущими годами. Главное, самое значительное снижение отмечено в категориях преступлений, связанных с неуставными взаимоотношениями, — более чем на треть. Существенно снизилось и число случаев рукоприкладства.Однако, по словам Валентины Мельниковой из Союза комитетов солдатских матерей России, по подсчётам активистов комитета, ежегодные так называемые небоевые потери в России оцениваются в 500–600 человек.— К сожалению, Минобороны РФ засекретило все данные, связанные с гибелью военных, — заявила Лайфу Мельникова. — Поэтому мы имеем только приблизительные цифры.Она рассказала Лайфу, что в последние годы получившие ранения солдаты-срочники и родственники погибших не обращаются за помощью к правозащитникам.— Людям начали платить страховку, и они молчат. За ранение в среднем получают 200 тысяч рублей, а при гибели военного родственникам выплачивается до пяти миллионов рублей, — подытожила Мельникова.Фото: соцсети