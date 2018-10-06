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Умерла знаменитая оперная певица Монтсеррат Кабалье

6 октября 2018 16:35
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Ей было 85 лет, артистка была госпитализирована в середине сентября.
В возрасте 85 лет в госпитале Сан-Пау в Барселоне умерла всемирно известная оперная певица Монтсеррат Кабалье, сообщает РБК со ссылкой на El Pais.

По информации издания, похороны Кабалье состоятся в понедельник, 8 октября. Накануне, в воскресенье, пройдет церемония прощания.

Кабалье родилась 12 апреля 1933 года в Барселоне в семье рабочего. Уже в детстве она проявляла интерес к музыке и увлекалась пением. В 1954 году Кабалье закончила обучение в консерватории при барселонском театре Лисео. За время своей артистической карьеры Кабалье, которая профессионально дебютировала в 1956 году, дала более 4 тыс. выступлений, став одной из самых знаменитых мировых оперных звезд своего времени. В ее репертуаре было около 88 ролей и более 800 камерных произведений.

Ценители и специалисты считали уникальной ее технику бельканто. Всемирную известность принесло певице исполнение ролей в классических итальянских операх Джакомо Пуччини, Винченцо Беллини, Гаэтано Доницетти и Джузеппе Верди. Ее партнерами на оперной сцене в разное время были самые признанные певцы: Лучано Паваротти, Хосе Каррерас, Пласидо Доминго.

Как пишет РИО Новости, Кабалье выступала на сценах самых знаменитых оперных театров — миланского Ла Скала, нью-йоркского Метрополитен-опера, лондонского Ковент-Гардена, парижского Гранд-опера, Венской государственной оперы. В ее репертуаре оперы Верди, Доницетти, Россини, Беллини, Чайковского и других композиторов. Всего она исполнила около 125 оперных партий и выпустила более сотни дисков.

Кабалье — одна из немногих оперных певиц, чьи поп-записи попадали в чарты. В 1988 году она вместе с лидером группы Queen Фредди Меркьюри записала альбом "Barcelona", заглавная песня с которого, созданная к Олимпийским играм 1992 года, в итоге стала символом Барселоны и всей Каталонии. А в альбоме "Друзья на всю жизнь" Кабалье спела дуэтом с различными известными поп-звездами, включая Джонни Холлидея и Лизу Нильссон.

В активе певицы множество престижных международных премий. Она награждена орденами и медалями различных стран, среди которых испанский орден Исабель, французский орден Командора искусств и литературы, золотая медаль Академии литературы, науки и искусства Италии, российский орден Дружбы.



Фото: Eckehard Schulz / AP/РБК




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