Умерла Юлия Началова
16 марта 2019 21:14
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Отмечается, что Началова скончалась после операции. Врачи решили ампутировать ногу, однако певица операцию не перенесла.
PR-директор Юлии уже подтвердила информацию о её смерти.
Напомним, 11 марта 2019 стало известно, что Началову доставили в больницу в тяжёлом состоянии. Менеджер сначала опровергала эту информацию, однако затем была вынуждена признать, что это так. Через два дня сообщалось уже о том, что Началову ввели в искусственную кому.
Вскоре стало известно, что у прежде у Юлии был целый ряд очень серьёзных заболеваний. Это подагра, системная красная волчанка, сахарный диабет второго типа.
К тому же, по данным, СМИ, некоторое время назад она, по всей видимости, повредила конечность, но рана не была обработана должным образом, и началось нагноение. В результате в организме начался воспалительный процесс, что и вынудило Началову обратиться к врачам.
Уже сегодня днём сообщалось об операции, которая видимо и стала последней для Юлии. Хирургическое вмешательство проводили врачи из разных медучреждений.
Фото: соцсети
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