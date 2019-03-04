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Умер вокалист The Prodigy Кит Флинт

4 марта 2019 16:51
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Вокалисту всемирно известной группы было 49 лет.
Кита Флинта нашли мертвым в понедельник, 4 марта, в собственном доме, пишет таблоид The Sun, ссылаясь на заявление полиции английского графства Эссекс, а также газету Daily Mail, передает РБК.

К моменту прибытия полиции вокалист The Prodigy уже был мертв. Полиция не считает его смерть «подозрительной», цитирует The Sun слова представителя правоохранительных органов.

Точную причину смерти власти не сообщили, отмечают газеты.

«Мы приехали [по адресу вызова] и, к сожалению, установили смерть 49-летнего мужчины. Его родственники в курсе», — заявил представитель полиции.

Кит Флинт родился 17 сентября 1969 года в Лондоне. Группа The Prodigy была образована в 1990 году, и сначала Флинт был в группе танцором. В 1996​ году впервые попробовал себя в качестве вокалиста.

14 июля у The Prodigy запланировано выступление на фестивале Park Live в Москве.


Фото:   соцседи




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