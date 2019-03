Умер вокалист The Prodigy Кит Флинт

6

К моменту прибытия полиции вокалист The Prodigy уже был мертв. Полиция не считает его смерть «подозрительной», цитирует The Sun слова представителя правоохранительных органов.Точную причину смерти власти не сообщили, отмечают газеты.«Мы приехали [по адресу вызова] и, к сожалению, установили смерть 49-летнего мужчины. Его родственники в курсе», — заявил представитель полиции.Кит Флинт родился 17 сентября 1969 года в Лондоне. Группа The Prodigy была образована в 1990 году, и сначала Флинт был в группе танцором. В 1996​ году впервые попробовал себя в качестве вокалиста.14 июля у The Prodigy запланировано выступление на фестивале Park Live в Москве.Фото: соцседи