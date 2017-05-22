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Новости /  Общество /  Социум  

Умер телекомментатор Владимир Перетурин. 23 мая ему бы исполнилось 79 лет

22 мая 2017 17:35
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Перетурин отработал на всех крупных футбольных и хоккейных соревнованиях, а также на Олимпиадах. Телекомментатор считался одним из лучших спортивных журналистов СССР, а затем России.
Спортивный комментатор Владимир Перетурин умер в понедельник на 79 году жизни, сообщила РБК его супруга Ольга Перетурина. «Да, подтверждаю. Сегодня днем мне позвонили из больницы», — заявила она, отвечая на соответствующий вопрос РБК.

«Пять лет назад у него был инсульт. Он лежал, не вставая, был парализован. Пять лет он продержался. Но с 16 марта (2017 года. — РБК) началось резкое ухудшение состояния его здоровья. Несколько раз его госпитализировали: домой, потом обратно в больницу, у него падало давление, с почками начались проблемы. Последние две недели он находился в реанимации», — рассказала Ольга ​Перетурина.

По ее словам, о дате и месте похорон будет известно во вторник.

Владимир Перетурин стал телекомментатором в 1970 году, после окончания карьеры футболиста. Впервые он вышел в эфир на матче между футбольными сборными СССР и Югославии, подменив Николая Озерова, который не смог комментировать в течение нескольких минут из-за проблем со связью.

После этого Перетурин отработал на всех крупных футбольных и хоккейных соревнованиях, а также на Олимпиадах. Телекомментатор считался одним из лучших спортивных журналистов СССР, а затем России.

Владимир Перетурин берет интервью у тренера минского «Динамо» Эдуарда Малофеева. 1982 год Фото: Игорь Уткин/ТАСС
В 1980 году Перетурин запустил передачу «Футбольное обозрение», которая стала основной футбольной аналитической программой в СССР. «Футбольное обозрение» выходило в эфир почти 20 лет.

В 1997 году Перетурин получил премию «Стрелец» как лучший телекомментатор года. Тремя годами ранее журналист вошел в исполком РФС, где проработал до 2003 года.

В 1998 году Владимир ​Перетурин перенес свой первый инсульт, однако смог вернуться к работе. С 2003 года журналист перестал работать на телевидении.


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Комментарии



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