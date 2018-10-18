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Умер солист группы «Нэнси»

18 октября 2018 23:35
62
Популярность коллективу принесла песня «Дым сигарет с ментолом». Сергею Бондаренко был 31 год.
Популярность коллективу принесла песня «Дым сигарет с ментолом». Сергею Бондаренко был 31 год. Он был болен и умер в больнице, рассказал РБК гитарист «Нэнси».

Умер солист поп-рок-группы «Нэнси» Сергей Бондаренко. Об этом на своей странице в Facebook сообщил его отец, основатель коллектива и автор хита «Дым сигарет с ментолом» Анатолий Бондаренко.

«Сегодня в 4:04 умер Сережа», — написал он. Остальных деталей и подробностей о произошедшем он не привел. Информацию о смерти музыканта РБК подтвердила администратор группы «Нэнси» Маргарита Барсукова​.

Гитарист коллектива Алексей Цыплаков пояснил, что Бондаренко умер «в результате болезни». О какой именно болезни идет речь, уточнить он не смог. «В больнице умер. Это было внезапно очень», — сказал он РБК.

​Сергей Бондаренко родился в 1987 году в городе Константиновка Донецкой области. Группа «Нэнси» была создана его отцом, автором-исполнителем, в 1992 году. Тогда же в украинском Донецке на студии «Лира» коллектив начал записывать свой первый студийный альбом «Дым сигарет с ментолом». Популярность группе принесла одноименная песня с этого диска, которая была заимствована из украинской народной песни «Платье твое из ситца».

В 1990-х годах «Нэнси» активно выступала на фестивалях на Украине, а в 1996 году на конкурсе «Песня года» в Москве получила звание «Лучшая российская группа».

Сергей Бондаренко вошел в состав группы в 2000-х годах, став новым фронтменом коллектива. В этот период у «Нэнси» появляются новые альбомы — «Ромео», «Луна», «Ива», «Прочти, пожалуйста, мое письмо!» и другие. В декабре 2018 года группа «Нэнси» планировала дать концерт в Киеве.


Фото: sergeynensi / Instagram/РБК





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Комментарии



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