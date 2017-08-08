Умер основатель ВИА «Веселые ребята» Павел Слободкин
8 августа 2017 23:57
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Кончину композитора агентству подтвердила поэт Любовь Воропаева. Она добавила, что, по предварительной информации, похороны Слободкина пройдут 10 августа.
Павел Слободкин родился 9 мая 1945 года в музыкальной семье. Уже с трех лет начал заниматься музыкой. В 1962–1964 годах был музыкальным руководителем эстрадной студии МГУ «Наш дом». Затем начал работать во Всероссийском гастрольно-концертном объединении (ВГКО), которое в 1965 году было преобразовано в Москонцерт, в качестве дирижера и музыкального руководителя оркестра.
Вокально-инструментальный ансамбль (ВИА) «Веселые ребята» создал в марте 1966 года. Это была одна из первых рок-групп в СССР. Через три года ВИА «Веселые ребята» становится лауреатом первой премии Всесоюзного конкурса на лучшее исполнение советской песни. В 1973 году «Веселые ребята» получили звание лауреатов международного конкурса грамзаписи в Ливерпуле, что стало первым крупным успехом рок-музыкантов из СССР на международной арене.
Еще через год по приглашению композитора в ВИА «Веселые ребята» пришла Алла Пугачева. Для нее композитор обработал и аранжировал песню «Арлекино», с которой Пугачева выиграла Гран-при на международном конкурсе эстрадной песни «Золотой Орфей» в Болгарии в 1975 году.
В 1980 году ВИА «Веселые ребята» принимал участие в культурной программе XX Олимпийских игр в Москве, а Слободкин был одним из режиссеров культурных концертных программ Олимпийских игр.
Вместе с ВИА «Веселые ребята» Слободкин награжден руководством фирмы грамзаписи «Мелодия» «Платиновым диском №1» за абсолютный рекорд СССР и России по продаже пластинок — 179 850 000 штук.
Слободкин вел активную преподавательскую деятельность. В 1981–1996 годах он работал в ГИТИСе как музыкальный руководитель актерского и режиссерского курсов, а также читал курсы лекций «Музыкальные жанры на эстраде» и «Основы звукорежиссуры и звукозаписи».
Слободкин — заслуженный артист РСФСР, народный артист России, обладатель множества наград, среди которых — орден «За заслуги перед Отечеством» IV степени, орден Дружбы, орден Почета и другие.
Фото: wikipedia.org
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