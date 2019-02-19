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Новости /  Общество /  Социум  

Умер модельер Карл Лагерфельд

19 февраля 2019 16:11
115
Знаменитый кутюрье скончался в возрасте 85 лет.
Модельер Карл Лагерфельд, управлявший домом Chanel с 1983 года, умер в возрасте 85 лет, сообщает РБК со ссылкой на журнал Paris Match. По данным издания, Лагерфельд был госпитализирован накануне ночью и умер утром во вторник 19 февраля.

О смерти легендарного модельера сообщила и газета Le Figaro.

Карл Лагерфельд родился в Гамбурге в 1933 году, хотя сам он позднее утверждал, что появился на свет только в 1935 году. В начале 1950-х годов Лагерфельд переехал в Париж, где вскоре стал ассистентом модельера Пьера Бальмена, а позднее арт-директором в доме моды Жана Пату.

В 1974 году Лагерфельд основал собственную линию Karl Lagerfeld Impression, а в 1983 году занял пост художественного директора дома Chanel, для которого создавал линии одежды прет-а-порте и Haute couture. В течение нескольких лет занимал также должность главного модельера дома Chloé, с 1965 года сотрудничал с итальянским домом моды Fendi.

В 2010 году Лагерфельд получил орден Почетного Легиона, за вклад в культуру и искусства Франции он был возведен в командоры ордена.

Лагерфельд известен также, как разработчик костюмов для театральных постановок, создатель нескольких разновидностей духов (Chloé, KL, Jako), дизайнер ювелирных изделий, книгоиздатель и фотограф.



Фото:   соцсети


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