Умер композитор Владимир Шаинский
26 декабря 2017 18:34
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На 93-м году жизни умер Владимир Шаинский. Об этом со ссылкой на близких композитора сообщает телеканал «Культура». Остальных подробностей произошедшего и причин смерти Шаинского собеседники канала не уточняют.
«Да, к сожалению, это так», — подтвердил телеканалу РБК смерть композитора его сын Вячеслав. Шаинский, по его словам, скончался в городе Сан-Диего (штат Калифорния) в понедельник, 25 декабря. Туда композитор переехал еще в 2004 году. «Я думаю, что основная причина — это возраст. Дата похорон еще не известна», — сообщил сын Шаинского РБК. Несколько лет назад, как уточняет Русская служба Би-би-си, у композитора был диагностирован рак желудка.
Шаинский — автор популярнейших песен для взрослых и детей, это в том числе «Дрозды», «Не плачь, девчонка», «Идет солдат по городу», «Песенка крокодила Гены», «Чунга-Чанга», «Травы, травы…», «АБВГДейка», «Веселая карусель», «Песня Шапокляк», «По секрету всему свету» и десятки других.
«Очень жалко, что Володечка ушел. Он был очень талантливым человеком с невероятной жизненной энергией. Он воспринимал свои задачи в музыке очень ответственно, все, что он писал становилось популярным особенно то, что он писал для мультипликации для детей и очень жаль, что такой композитор ушел», — сообщил РБК актер Василий Ливанов.
«Ушло из жизни одно из необыкновенных чудес, которое было послано нам на радость, на счастье», — прокомментировала РБК случившееся российская поэтесса Лариса Рубальская. «Никогда не забудется то, что он написал. Забудут его имя, забудут как он выглядел, но будут его песни петь. Спасибо небесам, что такой человек жил на земле», — сказала она.
«Ярчайшим человеком с особым чувством юмора» Шаинского также назвал поэт-песенник Юрий Энтин. «Он — человек необычный, интересный, парадоксальный, его юмор своеобразен, не все его понимали, он часто разыгрывал людей. Те, кто его знали, считали это забавным. В России не было более популярного композитора, чем он», — отметил он в беседе с РБК.
«Я предложил писать ему детские песни, он сказал: «Давайте», — рассказал Энтин, пояснив однако, что «тогда у них не было рояля». «Но Шаинский сказал, что ему рояль и не нужен, достаточно стола. Я ему прочитал стихотворение «Антошка», Шаинский на столе стал стучать и через пять-шесть минут он спел песню от начала до конца, просто стуча по столу», — поделился воспоминаниями композитор.
Без песен Владимира Шаинского «немыслимо представить детство», отметил в разговоре с РБК композитор и музыковед Владимир Мартынов. «Он последний из могикан. Если в советское время была целая плеяда детских композиторов, то сейчас их практически нет. И на нем страница «высокой» детской музыки закрывается», — резюмировал собеседник РБК.
Создатель мультфильма «Смешарики» Илья Попов в свою очередь назвал Шаинского «человеком-эпохой». «Его имя стало синонимом детских проектов, ведь он создал много замечательных произведений. Его работы фактически вошли в культурный код многих поколений. Я сам вырос на мультфильмах Шаинского», — рассказал он РБК.
Владимир Шаинский родился 12 декабря 1925 года в Киеве. С 1936 года он занимался в музыкальной школе при Киевской консерватории по классу скрипки. В 1941 году его учебу прервала война. Впоследствии Шаинский продолжил свое музыкальное образование в Ташкентской консерватории — с началом войны в Узбекистан была эвакуирована его семья. В 1943 году Шаинского призвали на фронт, там же он начал писать музыку.
Впоследствии Шаинский рассказывал, что во время призыва у него нашли шумы в сердце и освободили от строевой подготовки. По его словам, из-за обнаруженных проблем со здоровьем он увлекся спортом, после чего болезнь отступила.
После войны, в 1954 году, Шаинский поступил на оркестровый факультет МГК имени Чайковского. После этого Шаинский три года работал в оркестре Леонида Утесова и преподавал по классу скрипки в музыкальной школе. Затем, в период с 1954 по 1962 год, он работал оркестровщиком, композитором и музыкальным руководителем различных эстрадных оркестров. В 1965 году Шаинский окончил композиторский факультет Бакинской консерватории имени Гаджибекова.
В конце 1960-х — начале 1970-х годов Шаинский приобрел известность как автор музыки к мультфильмам «Приключения Незнайки и его друзей», «Крошка Енот», «Трям! Здравствуйте!», «Мама для мамонтенка». Особенно популярны стали песни, созданные композитором для мультфильмов о Чебурашке и Крокодиле Гене. Помимо музыки для мультфильмов и детских песен успех имели и многие другие произведения Шаинского, среди которых «Идет солдат по городу». Также композитор написал песню «Мы начинаем КВН», ставшую гимном Клуба веселых и находчивых.
До 2000 года композитор жил и работал в Москве. После — переехал в Израиль, а в 2004 году — перебрался в Сан-Диего, США, где постоянно проживал с 2013 года. Известно, что Шаинский был болен раком желудка и за свою жизнь перенес несколько операций. В последний раз опухоль композитору удаляли в 2011 году, однако затем последовал рецидив заболевания.
«Сначала отмечу 90-летие, потом 95, а там до ста лет рукой подать. Это вполне реально. Сейчас у меня начало юности, а 100-летие будет ее разгаром. Закат не начнется никогда. Будет такая беззакатная жизнь», — говорил в 2010 году композитор.
В 1978 году Шаинскому было присвоено звание заслуженного деятеля искусств РСФСР, в 1986 году он стал народным артистом РСФСР. Также композитор является лауреатом ряда отечественных и международных конкурсов песен, в том числе Госпремии СССР. Ее Шаинский получил в 1981 году за «песни последних лет для детей и юношества».
Фото: fakty.ua
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