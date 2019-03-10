Умер исполнитель роли СиСи Кэпвэлла в сериале «Санта-Барбара»
10 марта 2019 17:22
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Отмечается, что актер ушел из жизни спокойно, дома и в окружении семьи.
Джед Аллан являлся одним из самых узнаваемых актеров популярных мыльных опер. Он сыграл множество ролей в фильмах и сериалах, в частности в «Коломбо», «Беверли-Хиллз 90210», «C.S.I.: Майами», «Арлетт».
«Санта-Барбара» транслировалась девять лет — с 30 июля 1984 года по 15 января 1993 года. Всего было снято 2137 серий мыльной оперы. Джед Аллан был шестым по счету артистом, сыгравшим СиСи Кэпвелла, он исполнял эту роль дольше всех — с 1986 по 1993 год.
Фото: соцсети
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