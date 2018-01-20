Умер игрок команды КВН «Нате» Сергей Баленко

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«Завтра утром будут похороны, в 10:30 на Северном кладбище», — пояснил он. Дикалов предположил, что причиной смерти могла стать болезнь. «Вероятнее всего, болел. Скоро все узнаем сами и выложим в нашей группе [в социальной сети «ВКонтакте»]. Я могу сказать, что это не самоубийство», — отметил Дикалов.Участник команды «Нате» Евгений Бардиж также подтвердил РБК информацию о смерти Баленко. «Только родители владеют информацией [о причине смерти], думаю, в ближайшие часы мы все узнаем. О Сергее могу сказать, что он был очень хорошим и жизнерадостным человеком», — сообщил Бардиж.В Международном союзе КВН назвали смерть Баленко, которому только 5 января исполнился 21 год. «внезапной и неожиданной». В союзе также выразили соболезнования родным и близким Баленко.Фото: команда КВН «НАТЕ» / «ВКонтакте»