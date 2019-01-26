Умер французский композитор Мишель Легран

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Легран является единственным композитором, который завоевал три "Оскара" и пять премий "Грэмми" в номинации "Лучшая музыка". Его коллекция насчитывает более 100 альбомов. Одним из самых известных произведений композитора стал мюзикл "Шербурские зонтики".В марте 2018 года его наградили почётным знаком "За вклад в российскую культуру".Фото: соцсети