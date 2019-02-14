Умер эстрадный певец, актер и народный артист России Сергей Захаров

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С 1971 года Захаров учился в Музыкальном училище имени Гнесиных, став солистом Государственного эстрадного оркестра под управлением Леонида Утесова. Спустя два года певец перевелся в Ленинградское музыкальное училище имени Римского-Корсакова. Тогда же он устроился в Ленинградский мюзик-холл, проработав в нем до 1985 года.После этого он стал солистом арт-агентства Союза концертных деятелей Санкт-Петербурга. В 1986 году прошел первый сольный концерт Захарова в концертном зале «Россия». Всего певец побывал с гастролями в 43 странах, исполняя романсы, арии, произведения Петра Чайковского, Сергея Рахманинова, Михаила Глинки, Модеста Мусоргского и других композиторов.В 1988 году Захарову присвоили звание заслуженного артиста РСФСР, в 1996 году — звание народного артиста России. Награжден орденом Дружбы и орденским знаком «Звезда Славы Отечества».Фото: соцсети