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Умер дважды Герой Советского Союза, летчик-космонавт Быковский

27 марта 2019 20:38
299
Быковский относился к первому поколению советских космонавтов.
Умер участник первого набора космонавтов, дважды Герой Советского Союза Валерий Быковский, сообщает РИА Новости со ссылкой  на сайт Центра подготовки космонавтов.

"Двадцать седьмого марта 2019 года на 85-м году ушел из жизни летчик-космонавт, дважды Герой Советского Союза, полковник Валерий Фёдорович Быковский", - говорится в сообщении.

Быковский относился к первому поколению советских космонавтов.

Прощание с Быковским состоится 29 марта в 12 часов в Доме космонавтов Звездного городка. 


Фото:   сайт Центра подготовки космонавтов
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