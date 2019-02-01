Умер актёр Игорь Кан, сыгравший в фильме "Кин-дза-дза!"

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По данным из открытых источников, 1960-е годы Кан был актёром алма-атинского ТЮЗа, затем служил в Русском театре Эстонии, а также выступал на сцене Московского областного драматического театра имени Островского.На его счету немало и киноработ. Кан сыграл небольшие роли в фильмах "Тактика бега на длинную дистанцию", "Комментарий к прошению о помиловании", "След дождя", "Вариант Омега" и "Кин-дза-дза!".Фото: кадр из фильма "Кин-дза-дза!"/соцсети