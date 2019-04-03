Умер актер Алексей Булдаков

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​«Алексей Иванович Булдаков скончался, подробной информации у нас нет, знаем только, что он был на гастролях, у него оторвался тромб», — сказал собеседник агентства.Смерть актера подтвердили РБК президент фестиваля театра и кино «Амурская осень» Сергей Новожилов и представитель актера Ольга Кривенкова.«Леша умер в Монголии. Он еще находится в Монголии, он был там как турист. Оторвался тромб. Мне позвонил генеральный директор гильдии актеров, после чего я связался с Монголией, поскольку я там часто провожу что-то», — cообщил президент фестиваля театра и кино «Амурская осень» Сергей Новожилов.«Действительно, Алексей Иванович скончался в 2 часа ночи 3 апреля. Причина смерти — у него оторвался тромб. Алексей Иванович умер не приходя в сознание, это случилось в Монголии, сейчас мы заняты транспортировкой тела в Россию», — рассказала РБК Кривенкова.В пресс-службе посольства РФ в Монголии РБК также подтвердили смерть актера, отметив, что тело Булдакова будет доставлено в Россию в ближайшие дни.«Алексей Булдаков скончался в ночь со 2 на 3 апреля. Причина смерти- острая сердечная недостаточность на фоне ишемической болезни сердца. Точное время транспортировки тела пока неизвестно, но совершенно точно, что на до конца недели он будет на родине», — заявили РБК в посольстве.Алексей Булдаков родился 26 марта 1951 года в Алтайском крае. До 1981 года работал в театрах Павлодара, Томска, Караганды, Рязани, в кинематографе дебютировал в 1982 году, снявшись в фильме «Сквозь огонь». В последующие годы Булдаков снялся в десятках фильмов, среди которых были и такие картины, как сериал «Государственная граница», «Моонзунд», «Противостояние» и «Ширли-мырли». Однако наибольшую известность актеру принесла роль генерала Иволгина, сыгранная в фильмах цикла про особенности национальной охоты.Фото: соцсети