Умер Владимир Этуш
9 марта 2019 14:37
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«Это случилось полчаса назад», — сказал он. Как будет организовано прощание, пока неизвестно, отметил собеседник РБК. Остальных деталей и причин произошедшего он не раскрыл.
Владимиру Этушу было 96 лет. В последние годы в СМИ часто появлялись сообщения о его госпитализациях. В последний раз в больнице актер лежал летом прошлого года. Из-за самочувствия Этуш тогда прервал свой отдых в Италии. Кроме того, осенью 2018 года из-за того, что артист не смог прийти на спектакль, Театр Вахтангова, в котором продолжал играть Этуш, отменил постановку в этот день.
Этуш родился в мае 1922 года в Москве. После школы он поступил в театральное училище, но затем ушел добровольцем на фронт. Там он получил тяжелое ранение и вернулся на четвертый курс Театрального училища им. Щукина. После его окончания Этуш стал его преподавателем.
За свою актерскую карьеру артист снялся в более чем 40 фильмах. Среди наиболее известных его ролей — товарищ Саахов в «Кавказской пленнице» Леонида Гайдая, стоматолог Антон Шпак в фильме «Иван Васильевич меняет профессию», инженер Брунс в «Двенадцати стульях», принц Бурухтан Второй Второй в комедии «Неисправимый лгун», Карабас-Барабас в детском фильме «Приключения Буратино» и другие.
В 1964 году Этуш был удостоен звания заслуженного артиста РСФСР, спустя еще несколько лет, в 1984-ом он получил звание народного артиста СССР. В июне прошлого года президент России Владимир Путин наградил Этуша орденом «За заслуги перед Отечеством» I степени, в 2013 году актеру также вручили орден Александра Невского.
Фото: Вячеслав Прокофьев / ТАСС/РБК
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