Я нашел ошибку
Главные новости: 
На сегодняшний день проверками охвачено более 15 регулярных городских автобусных маршрутов, а также садово-дачные маршруты.
Елена Лапушкина рассказала о первых итогах мониторинга работы городского общественного транспорта
В Самаре из-за коммунальной аварии в районе телецентра частично перекрыто Московское шоссе
В Самаре из-за коммунальной аварии в районе телецентра частично перекрыто Московское шоссе
Какие дворы в каждом микрорайоне Самары победят в конкурсе «Твой конструктор двора» и получат 100 тыс. рублей на благоустройство предстоит решить самим жителям 9 сентября.
В Самаре завершается прием заявок на участие в новом проект благоустройства «Твой конструктор двора»
В выходные дни улица Куйбышева последний раз в этом сезоне станет пешеходной: культурно-развлекательная программа на 1,2 сентября
В выходные дни улица Куйбышева последний раз в этом сезоне станет пешеходной: культурно-развлекательная программа на 1,2 сентября
Большинство горожан высказывают положительные отзывы.
Продолжается мониторинг работы общественного транспорта Самары: проверили маршрут автобуса № 23
Она внесла заведомо ложные сведения в «автоматизированную систему ФССП РФ».
В Самаре начальника МОСП по взысканию административных штрафов подозревают в подлоге на 13 миллионов рублей
Здание школы № 1 самое современное на сегодняшний день, оно полностью приспособлено для маломобильных групп населения. Школа в «Кошелев-парк» рассчитана на 1360 учащихся.
В микрорайоне «Кошелев-парк» 1 сентября состоится открытие самой большой школы в Самарской области.
С 2005 года он боролся с онкологическим заболеванием, последняя госпитализация была 26 июля, уже 7 августа его выписали для лечения на дому.
Умер Иосиф Кобзон
сегодня  Четверг, 30 августа, 18:20
Вход
Регистрация
18+
Об агентстве
О редакции
Реклама на сайте
Погода: Самара  +27 °C, Тольятти  +26 °C
Курсы валют ЦБ РФ на 30/08:
USD 68.15
0.76
EUR 79.56
0.8
Искать
Новости /  Общество /  Социум  

Умер Иосиф Кобзон

30 августа 2018 16:15
106
С 2005 года он боролся с онкологическим заболеванием, последняя госпитализация была 26 июля, уже 7 августа его выписали для лечения на дому.
Умер советский и российский эстрадный певец, народный артист СССР, депутат Госдумы Иосиф Кобзон, сообщает газета «Комсомольская правда» и радиостанция «Говорит Москва» со ссылкой на родственников. Председатель комитета Госдумы по культуре Елена Ямпольская подтвердила РБК информацию о смерти Кобзона.

«Да, к сожалению, это так. Пока ничего сказать не могу [по месту и дате прощания], это будет решать супруга. Насколько я знаю, наверное, похороны будут второго [сентября], пока предположительно. Мы пока пытаемся это все пережить», — сказала Ямпольская.

«Ушел из жизни великий человек. Человек, который олицетворял нашу эпоху не только в песне, но и как гражданин. Человек, который всегда был принципиальным, в чем-то, может быть, противоречивый, но шел всегда до конца. Очень много сделал, чтобы эстраду стали уважать. Он великий творец. Я скорблю вместе с его родными и близкими», — сказал РБК артист Лев Лещенко.

Кобзону было 80 лет, он родился 11 сентября 1937 года.

В 2005 году врачи выяснили, что Кобзон страдает онкологическим заболеванием, певец перенес не менее двух операций, а также курсы химиотерапии. В 2015 году он получил визу для лечения в Италии, несмотря на то что включен в список персон нон грата в Евросоюзе из-за позиции по Крыму и Донбассу.

Последний раз Кобзон был госпитализирован 26 июля, его состояние тогда оценивалось как тяжелое, но стабильное. 7 августа певец был выписан из больницы. «Иосифа Давыдовича выписали. Дальнейшая помощь ему будет оказываться дома», — рассказал тогда информированный собеседник «Интерфакса». Он уточнил, что состояние здоровья артиста по-прежнему вызывает опасения у врачей.

Кобзон родился на Украине. За время работы на эстраде он спел огромное количество песен, созданных лучшими композиторами страны. Многие из них стали всенародными хитами, в том числе «Смуглянка», «А у нас во дворе», «Старый клен», «Я люблю тебя, жизнь», «Мгновения», «Темная ночь», «В городском саду» и многие другие.

С 2003 года Кобзон был членом партии «Единая Россия». С 1997 по 2007 год он был депутатом Госдумы от Агинского Бурятского автономного округа, а с 2007-го являлся депутатом Государственной думы от Забайкальского края.

После смены власти на Украине в 2014 году и последовавшего за этим присоединения Крыма к России певец подписал обращение деятелей культуры Российской Федерации в поддержку политики президента Владимира Путина, а в июле 2014 года выступил с обращением к народу Украины. В октябре 2014 года Служба безопасности Украины заявила о запрещении Кобзону въезда на Украину, после чего Кобзон посетил с концертами самопровозглашенные Донецкую и Луганскую народные республики.

Кобзон был внесен в санкционный список Евросоюза. В июле 2015 года он рассказал, что обратится к президенту Путину с просьбой помочь получить ему визу для выезда на лечение. Заявление вызвало широкий резонанс в связи с тем, что в декабре 2012 года он голосовал за «закон Димы Яковлева», который запрещал гражданам США усыновлять российских детей-сирот.

28​ августа 2015 года Кобзон заявил, что сможет продолжить лечение в Евросоюзе благодаря помощи президента, визу из гуманитарных соображений выдала Италия.



Фото: Илья Питалев / РИА Новости



Добавить комментарий
Введите своё имя
или войдите через социальные сети
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*

Комментарии



Социум
30 августа 2018  17:28
Какие дворы в каждом микрорайоне Самары победят в конкурсе «Твой конструктор двора» и получат 100 тыс. рублей на благоустройство предстоит решить самим жителям 9 сентября.
В Самаре завершается прием заявок на участие в новом проект благоустройства «Твой конструктор двора»
Какие дворы в каждом микрорайоне Самары победят в конкурсе «Твой конструктор двора» и получат 100 тыс. рублей на благоустройство предстоит решить самим... Социум
22
30 августа 2018  17:15
В выходные дни улица Куйбышева последний раз в этом сезоне станет пешеходной: культурно-развлекательная программа на 1,2 сентября
В выходные дни улица Куйбышева последний раз в этом сезоне станет пешеходной: культурно-развлекательная программа на 1,2 сентября
  Социум
55
30 августа 2018  16:35
Здание школы № 1 самое современное на сегодняшний день, оно полностью приспособлено для маломобильных групп населения. Школа в «Кошелев-парк» рассчитана на 1360 учащихся.
В микрорайоне «Кошелев-парк» 1 сентября состоится открытие самой большой школы в Самарской области.
Здание школы № 1 самое современное на сегодняшний день, оно полностью приспособлено для маломобильных групп населения. Школа в «Кошелев-парк» рассчитана на... Социум
87
Весь список

Здравоохранение
30 августа 2018  12:29
Ученые нашли провоцирующие ожирение мутации
Ученые нашли провоцирующие ожирение мутации
Нарушения возникают в случае повреждения определенного гена. Здравоохранение
109
29 августа 2018  10:53
Специалисты областного госпиталя осмотрят пожилых пациентов в Октябрьске
Специалисты областного госпиталя осмотрят пожилых пациентов в Октябрьске
Медики приедут в Октябрьскую центральную городскую больницу. Здравоохранение
182
28 августа 2018  15:30
За 10 лет работы отделения вспомогательных репродуктивных технологий в медицинском центре «Династия» проведено более 10 000 циклов ЭКО.
Медицинский центр "Династия" отмечает рождение 3500-го ребенка
За 10 лет работы отделения вспомогательных репродуктивных технологий в медицинском центре «Династия» проведено более 10 000 циклов ЭКО.  Здравоохранение
277
Весь список
Новости медицины
21 августа 2018  18:23
ДНК тестирование в спортивной генетике
ДНК тестирование в спортивной генетике
 ДНК тестирование сегодня распространенно. Всё связано с тем, что с его помощью можно решить большое количество различных проблем. Например, именно с его... Новости медицины
112
18 июля 2018  21:15
Анти-Мюллеров гормон (АМГ)
 AMH синтезируется как в женском, так и в мужском организме. Он принимает участие в формировании и росте тканей. Новости медицины
775
25 июня 2018  20:01
Лечение рака в Израиле
Лечение рака в Израиле
 Такая страшная болезнь, как рак, к сожалению, не редкость. От неё страдают миллионы людей по всему миру. Причём до сих пор, она очень сложно поддаётся лечению.  Новости медицины
1019
Весь список
Туризм
30 августа 2018  09:39
Жигулевск вошел в топ-5 популярных у туристов малых городов России летом-2018
Жигулевск вошел в топ-5 популярных у туристов малых городов России летом-2018
На первом месте Рейтинга Суздаль. Туризм
132
22 августа 2018  10:15
Вакансия мечты. Самый романтичный замок Фландрии ищет хранителя
Вакансия мечты. Самый романтичный замок Фландрии ищет хранителя
Большую зарплату не обещают, но зато можно будет бесплатно жить в трёхкомнатном помещении при замке. Туризм
337
22 августа 2018  09:57
"Натали турс" задолжала более 30 тысячам клиентов
В Ростуризме отметили, что туроператор не предпринял никаких действенных мер для возмещения убытков. Туризм
312
Весь список
Образование
30 августа 2018  15:31
Участники команды Самарского университета удостоились первой премии за успешный запуск построенной ими двухступенчатой экспериментальной ракеты.
Главный приз космического агентства Франции получили студенты Самарского университета
Участники команды Самарского университета удостоились первой премии за успешный запуск построенной ими двухступенчатой экспериментальной ракеты.   Образование
148
29 августа 2018  17:23
Преподаватели, учащиеся, музыкальные коллективы школы постоянно принимают участие в конкурсах международного и всероссийского уровня, получая высокую оценку своей деятельности.
Самарская Детская центральная музыкальная школа стала одной из лучших детских школ искусства России
Преподаватели, учащиеся, музыкальные коллективы школы постоянно принимают участие в конкурсах международного и всероссийского уровня, получая высокую оценку... Образование
152
29 августа 2018  15:59
Участники совещания обсудили готовность школ и оборудование классов, вопросы обеспечения безопасности в образовательных организациях, выполнение санитарных норм, а также актуальные вопросы содержания учебного процесса.
Дмитрий Азаров принял участие во всероссийском совещании по вопросу готовности системы образования к новому учебному году
Участники совещания обсудили готовность школ и оборудование классов, вопросы обеспечения безопасности в образовательных организациях, выполнение санитарных... Образование
193
Весь список

Культура
30 августа 2018  12:19
Утверждены документы для операций по расчетным счетам застройщика
Утверждены документы для операций по расчетным счетам застройщика
Меры направлены на обеспечение дополнительной защиты для участников долевого строительства. Культура
162
29 августа 2018  13:29
В Самаре прошла встреча с кинорежиссером Евгением Цымбалом
В Самаре прошла встреча с кинорежиссером Евгением Цымбалом
Встреча прошла в рамках акции "Ночь в кино". Культура
151
29 августа 2018  12:36
«Яблочный Фест» пройдет в Сергиевске Гости смогут попробовать яблочную продукцию, посетить мастер-классы и пообщаться с агрономами.
«Яблочный Фест» пройдет в Сергиевске
Гости смогут попробовать яблочную продукцию, посетить мастер-классы и пообщаться с агрономами. Культура
194
Весь список
Мода
16 августа 2018  01:30
Creed Aventus – это гармония всех оттенков лучших качеств мужчины
 Парфюмерный бренд Creed был создан Джеймсом Генри Кридом в 1760 году.  Мода
168
10 января 2018  17:11
Простые футболки - особенности выбора
Простые футболки - особенности выбора
 Простые футболки - оптимальный вариант для занятий спортом и повседневного использования.   Мода
1142
10 ноября 2017  17:51
Разновидности кед от компании «Converse»
Разновидности кед от компании «Converse»
 Сегодня кеды используются не только для спортивных занятий. Они являются обязательным аксессуаром в гардеробе современной модницы. Большим спросом... Мода
1359
Весь список


Видео
27 августа 2018  10:05
«Енисей» анонсировал игру с «Крыльями» в стиле Angry Birds
«Енисей» анонсировал игру с «Крыльями Советов» в стиле Angry Birds
Игра Енисей - Крылья Советов в рамках пятого тура РПЛ пройдет 27 августа.
Спорт в регионе
264
6 августа 2018  10:34
Яндекс.Навигатор заговорил голосом Артёма Дзюбы
Яндекс.Навигатор заговорил голосом Артёма Дзюбы
Футболист записал более 120 фраз.
Транспорт
800
26 июля 2018  11:32
Появилось видео задержания замначальника областного управления Росгвардии Дмитрия Сазонова
Появилось видео задержания замначальника областного управления Росгвардии Дмитрия Сазонова
Его задержали в момент получения взятки в сумме 100 тыс. руб.
Криминал
1422
25 июля 2018  20:35
Станислав Черчесов подпишет новый контракт с РФС и останется во главе сборной России
Станислав Черчесов подпишет новый контракт с РФС и останется во главе сборной России
Он будет готовить команду к чемпионату Европы. В стране
1022
22 июля 2018  10:17
В Самаре ливнем затопило гипермаркет «Леруа Мерлен» в ТЦ «Космопорт»: видео
В Самаре ливнем затопило гипермаркет «Леруа Мерлен» в ТЦ «Космопорт»: видео
На некоторых улицах серьезно повреждена проезжая часть.
Происшествия
1810
12 июля 2018  11:11
Четверо подростков за 30 секунд ограбили магазин на 27 тысяч долларов Они унесли с собой 26 гаджетов.
Четверо подростков за 30 секунд ограбили магазин на 27 тысяч долларов
Они унесли с собой 26 гаджетов.
Происшествия
1573
Весь список

Фоторепортажи
27 августа 2018  11:22
В Самаре прошел последний день фестиваля уличных театров
В Самаре прошел последний день фестиваля уличных театров "Пластилиновый дождь": фото
Организаторы надеются, что он порадует горожан и на будущий год.
Культура
274
25 августа 2018  22:24
В Самаре состоялся фестиваль цветов: ФОТО В его рамках по ул. Куйбышева прошел красочный костюмированный парад.
В Самаре состоялся фестиваль цветов: ФОТО
В его рамках по ул. Куйбышева прошел красочный костюмированный парад.
Культура
1192
22 августа 2018  22:45
В Самаре открылся фестиваль уличного искусства Пластилиновый дождь: ФОТО
В Самаре открылся фестиваль уличного искусства "Пластилиновый дождь": ФОТО
Он пройдет в новом формате, в течение 5 вечеров.
Культура
808
19 августа 2018  21:53
В Самаре на площади Куйбышева прошел концерт классической музыки: ФОТО Он был приурочен к открытию 88 театрального сезона.
В Самаре на площади Куйбышева прошел концерт классической музыки: ФОТО
Он был приурочен к открытию 88 театрального сезона.
Культура
904
11 августа 2018  18:17
В Самаре проходит фестиваль, посвященный Harley-Davidson
В Самаре проходит фестиваль, посвященный Harley-Davidson
Желающие при наличии прав категории "А" могут протестировать знаменитые модели.
Спорт в регионе
907
11 августа 2018  17:06
День физкультурника отметили в Самаре: ФОТО
День физкультурника отметили в Самаре: ФОТО
Горожан ждали порядка 50 площадок с разными видами спорта.
Спорт в регионе
659
Весь список

Мероприятия
В выходные дни улица Куйбышева последний раз в этом сезоне станет пешеходной: культурно-развлекательная программа на 1,2 сентября
Кинельский район приглашает на свой 90-летний юбилей!
Состоялся первый день Кубка Губернатора СО по дзюдо
Весь список
Праздники России

  • Персональные данные
  • Публикуем решение суда