Умер Иосиф Кобзон
30 августа 2018 16:15
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«Да, к сожалению, это так. Пока ничего сказать не могу [по месту и дате прощания], это будет решать супруга. Насколько я знаю, наверное, похороны будут второго [сентября], пока предположительно. Мы пока пытаемся это все пережить», — сказала Ямпольская.
«Ушел из жизни великий человек. Человек, который олицетворял нашу эпоху не только в песне, но и как гражданин. Человек, который всегда был принципиальным, в чем-то, может быть, противоречивый, но шел всегда до конца. Очень много сделал, чтобы эстраду стали уважать. Он великий творец. Я скорблю вместе с его родными и близкими», — сказал РБК артист Лев Лещенко.
Кобзону было 80 лет, он родился 11 сентября 1937 года.
В 2005 году врачи выяснили, что Кобзон страдает онкологическим заболеванием, певец перенес не менее двух операций, а также курсы химиотерапии. В 2015 году он получил визу для лечения в Италии, несмотря на то что включен в список персон нон грата в Евросоюзе из-за позиции по Крыму и Донбассу.
Последний раз Кобзон был госпитализирован 26 июля, его состояние тогда оценивалось как тяжелое, но стабильное. 7 августа певец был выписан из больницы. «Иосифа Давыдовича выписали. Дальнейшая помощь ему будет оказываться дома», — рассказал тогда информированный собеседник «Интерфакса». Он уточнил, что состояние здоровья артиста по-прежнему вызывает опасения у врачей.
Кобзон родился на Украине. За время работы на эстраде он спел огромное количество песен, созданных лучшими композиторами страны. Многие из них стали всенародными хитами, в том числе «Смуглянка», «А у нас во дворе», «Старый клен», «Я люблю тебя, жизнь», «Мгновения», «Темная ночь», «В городском саду» и многие другие.
С 2003 года Кобзон был членом партии «Единая Россия». С 1997 по 2007 год он был депутатом Госдумы от Агинского Бурятского автономного округа, а с 2007-го являлся депутатом Государственной думы от Забайкальского края.
После смены власти на Украине в 2014 году и последовавшего за этим присоединения Крыма к России певец подписал обращение деятелей культуры Российской Федерации в поддержку политики президента Владимира Путина, а в июле 2014 года выступил с обращением к народу Украины. В октябре 2014 года Служба безопасности Украины заявила о запрещении Кобзону въезда на Украину, после чего Кобзон посетил с концертами самопровозглашенные Донецкую и Луганскую народные республики.
Кобзон был внесен в санкционный список Евросоюза. В июле 2015 года он рассказал, что обратится к президенту Путину с просьбой помочь получить ему визу для выезда на лечение. Заявление вызвало широкий резонанс в связи с тем, что в декабре 2012 года он голосовал за «закон Димы Яковлева», который запрещал гражданам США усыновлять российских детей-сирот.
28 августа 2015 года Кобзон заявил, что сможет продолжить лечение в Евросоюзе благодаря помощи президента, визу из гуманитарных соображений выдала Италия.
Фото: Илья Питалев / РИА Новости
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