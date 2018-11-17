Умер Евгений Осин

124

Причина ухода из жизни знаменитого музыканта на данный момент неизвестна. Однако Осин не раз лечился от алкогольной зависимости. Также Дана Борисова рассказывала, что певцу даже могли ампутировать руку из-за заражения.Евгений Осин родился 4 октября 1964 года в столице, музыкой начал увлекаться с 14 лет.Наибольшую известность певец получил благодаря хитам "Плачет девушка в автомате", "Восьмое Марта", "Таня плюс Володя", "Качка" и "Попутчица".Фото: соцсети