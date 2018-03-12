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Умер режиссер и худрук МХТа Олег Табаков
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Умер режиссер и худрук МХТа Олег Табаков

12 марта 2018 20:11
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За свою жизнь Табаков был удостоен множества наград, в том числе он обладатель звания народного артиста СССР, орденов «За заслуги перед Отечеством» трех степеней.
О смерти известного режиссера РБК сообщили в пресс-службе МХТ имени Чехова.

В ноябре 82-летнего режиссера госпитализировали в Первую градскую больницу им. Н.И.Пирогова с воспалением легких, рассказал РБК сын Табакова Антон. МХТ им. Чехова и театр «Табакерка» тогда отменили спектакли с участием Табакова, запланированные на ноябрь и декабрь.

5 января заммэра Москвы Леонид Печатников сообщил СМИ, что состояние Табакова улучшилось, при госпитализации оно оценивалось как «чрезвычайно тяжелое». «У нас есть основания надеяться, но все непросто. Сколько продлится госпитализация, пока сказать не могу», — говорил Печатников. Однако спустя два дня СМИ сообщили об ухудшении состояния Табакова. Телеканал РЕН ТВ утверждал, что режиссера вновь подключили к аппарату искусственной вентиляции легких.​

В конце января «Комсомольская правда» писала о том, что Табаков продолжает оставаться в крайне тяжелом состоянии. Врачи начали давать ему седативные препараты, чтобы организм меньше тратил сил на бодрствование. Из-за того что аппарат искусственной вентиляции легких больше не помогал, врачам пришлось установить Табакову трахеотомическую трубку для дыхания.

Олег Табаков родился в 1935 году в Саратове, учился в мужской средней школе там же. На выбор будущей профессии повлияли занятия в театральном кружке «Молодая гвардия» Саратовского дворца пионеров и школьников. Сам артист говорил, что без занятий во дворце пионеров «не было бы актера Табакова».

В 1953 году Табаков поступил в Школу-студию МХАТ на курс народного артиста СССР Василия Топоркова. Уже на третьем курсе в возрасте 20 лет сыграл в фильме «Саша вступает в жизнь». В будущем регулярно играл в кино, наиболее известны роли Табакова в фильмах «Война и мир», «Семнадцать мгновений весны», «Д’Артаньян и три мушкетера», «Москва слезам не верит».

В 1957 году стал работать в Студии молодых актеров Олега Ефремова, впоследствии преобразовавшейся в театр «Современник». Табаков был ведущим артистом театра до 1983 года. «Меня довольно рано вознесли, уже в первый сезон работы в «Современнике». Нас позвал Олег Николаевич Ефремов, мы встали в рост и пошли за ним, в атаку. Есть такие лестницы внутреннего устройства дома. За первый год я промахнул не один, а сразу три пролета», — вспоминал артист.

С 1973 года Табаков начал заниматься преподавательской деятельностью, В 1986–2000 годах был ректором Школы-студии МXАТ.

Стал худруком МХТ им. Чехова в 2000 году. Параллельно он, с конца 1980-х, руководил театром «Табакерка». За руководство двумя театрами при прочем совмещении обязанностей в 2004 году был награжден премией «Чайка».

За свою жизнь Табаков был удостоен множества наград, в том числе он обладатель звания народного артиста СССР, орденов «За заслуги перед Отечеством» трех степеней.

Сообщения о смерти режиссера уже прокомментировали известные деятели культуры. «Ужасно. Мне даже трудно сказать «был», потому что для меня он всегда есть. Этот человек столько сделал для художественного театра, для развития театра в России вообще. Я не нахожу сейчас слов от горя, которое испытал от того, что узнал, что он скончался», — рассказал РБК актер Олег Басилашвили.

«Табаков был серьезным авторитетом, и часто к нему обращались чуть ли ни как к руководителю всей страны», — сказал РБК детский писатель Эдуард Успенский.

Председатель комитета по культуре Госдумы Станислав Говорухин назвал Табакова «сегодняшним Станиславским». «Погиб великий артист, великий педагог. По сути, сегодняшний Станиславский. Посмотрите, сколько он оставил после себя, сколько актеров, театров, спектаклей. Как артист он себя проявил в полной мере, и на экране, и на сцене. Это ужасная потеря», — сказал РБК Говорухин.

Директор Большого театра Владимир Урин вспомнил об артистах, воспитанных Табаковым. «Сегодня многие успешные люди, которые определяют развитие театра России, могут с гордостью сказать, что они ученики Табакова, и это не просто слова по печальному поводу, а так и есть в реальной жизни. Он помог многим артистам встать на ноги. Он был уникальной личностью», — сказал РБК Урин.

«Это слава российского театра, один из крупнейших актеров 1960-х годов. Соратник Олега Ефремова и всей этой школы, которая родилась из МХАТа, которая так успешно развивала советский театр того времени, абсолютно новаторский по отношению к развитию, я бы сказал, социалистического искусства того времени», — сообщил РБК режиссер Андрей Кончаловский. По его словам, таких, как Табаков, «уже мало делают».



Фото: Елена Никитченко / ТАСС


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