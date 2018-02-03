Ульяновский институт гражданской авиации объявил выговор 14 участникам съемки пародийного клипа на песню Satisfaction
3 февраля 2018 13:41
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«К курсантам, участвовавшим в создании данного ролика, применено дисциплинарное взыскание в виде выговора», — сообщил агентству «Интерфакс-Поволжье» ректор УИГА Сергей Краснов.
По его словам, поводом для выговора стало нарушение требований устава вуза. Какой именно пункт устава курсанты нарушили, ректор не уточнил. В соответствии с этим документом курсанты обязаны соблюдать правила проживания в общежитии, а также «стремиться к нравственному, духовному и физическому развитию и самосовершенствованию».
«Поступок курсантов воспринят обучающимися, преподавателями, другими работниками института, ветеранами, многими работниками авиационной отрасли как проявление неуважения к их чести и достоинству, мнению о вузе и представителях авиационной отрасли в целом», — сказал Краснов, отметив, что с возмутителями спокойствия и их родителями проведены воспитательные беседы.
Первый проректор по летной подготовке УИ ГА Александр Потапов заверил РБК, что никого из курсантов отчислять не будут.
«Никаких гонений не будет. Нужно будет усилить контроль за ними, воспитательную работу провести. Они в октябре месяце сняли этот клип, они были у нас в институте всего лишь один месяц. Поэтому говорить о том, что у нас слабая воспитательная работа или какая-то патриотическая работа очень слабо ведется, — это некорректно. Поэтому будем работать», — сказал Потапов.
Видео появилось в сети YouTube 16 января и быстро получило скандальную известность. В тот же день Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация) объявило о создании специальной комиссии во главе с заместителем главы ведомства для расследования «всех обстоятельств и причин этого безобразного случая».
В сообщении ведомства подчеркивалось, что «фривольные танцы в нижнем белье» и форменных фуражках нанесли «оскорбление всем работникам гражданской авиации, честно выполняющим свой трудовой долг», а потому ко всем причастным к этому «безнравственному эпизоду» будут приняты «самые жесткие меры дисциплинарной ответственности, вплоть до увольнения и отчисления».
Позднее губернатор Ульяновской области Сергей Морозов выступил против отчисления, отметив, что наказание должно быть соразмерно проступку. «Наша задача не сломать им жизнь, не перечеркнуть их мечту, а заставить задуматься о последствиях своих поступков. Парни должны понять: форма всегда накладывает дополнительную ответственность и определенные нормы поведения, это мое внутреннее убеждение как человека, долгие годы носившего погоны», — написал Морозов.
Позднее губернатор встретился с курсантами, заявив на встрече, что те показали «в не очень красивом свете и вуз, и его руководство», и посоветовал просить прощения.
В интернете тем временем шел флеш-моб Satisfaction Challenge, участники которого из разных городов России записали свои версии клипа в поддержку ульяновцев.
23 января о «деле ульяновских курсантов» вспомнил губернатор Оренбургской области Юрий Берг, объявивший об увольнении министра лесного и охотничьего хозяйства региона Виктора Тонких и троих его заместителей — Дмитрия Тетерятника, Игоря Добровидова и Владимира Рябова, — снявшихся в собственном видеоклипе, участники которого танцуют стриптиз и играют в карты на деньги из мешка с надписью «Бюджет».
«Решение об увольнении участников видео пришло в первые секунды просмотра. Такое поведение недостойно государственного служащего, оно нарушает все моральные нормы. Можно закрыть глаза на глупость молодых ульяновских курсантов. Но возраст и положение этих «артистов» позволяют им претендовать только на премию Дарвина», — отметил Берг.
Флеш-моба в поддержку уволенных оренбургских чиновников не последовало.
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