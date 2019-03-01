Улицы Самары украсили ироничные картины художника из Санкт-Петербурга

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– признанный мастер ироничной графики. Его герои – жители мегаполиса в простых и привычных ситуациях, на которые автор работ дает порой непривычный, но всегда ироничный, свежий и теплый взгляд, заставляющий остановиться, задуматься и по-новому взглянуть на привычные вещи. Именно эта авторская манера художника сделала его работы узнаваемыми и принесла ему множество наград на мировых художественных конкурсах.Художественный проект «Тёплые чувства» призван улучшить качество городской среды, наполнив её современными художественными произведениями. Яркие остроумные работы Андрея Попова внесут разнообразие в привычный городской ландшафт и повысят настроение жителей нашего города в межсезонье.Выставка продлится до 30 апреля 2019 года. Далее проект панируется продолжить новыми работами, размещенными уже на крупных городских рекламных конструкциях размером 3 х 6 метра.Выставка проводится командой цифрового музея «Передвижники.рф» (АНО «Культура Жизни») при поддержке Администрации городского округа Самара и Самарского отделения Ассоциации Искусствоведов России передает пресс-служба администрации Самары.Фото: пресс-служба администрации Самары