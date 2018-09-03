Уличные ямы измерят по-новому
3 сентября 2018 17:11
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Вступающий в силу ГОСТ Р 50597–2017 пришел на смену стандарту 1993 года, который давно нуждался в уточнении и актуализации. Дата вступления в силу — 1 сентября 2018 года — закреплена приказом Росстандарта №1245-ст. Документ поделен на несколько блоков, “Ъ” приводит самые интересные нормы.
Требования к проезжей части, обочинам, тротуарам, пешеходным дорожкам
— Посторонние предметы должны быть удалены с проезжей части дорог и улиц, тротуаров, с пешеходных дорожек, посадочных площадок остановочных пунктов в течение трех часов с момента обнаружения.
— Покрытие проезжей части дорог и улиц не должно иметь загрязнений (розлив горюче-смазочных материалов, россыпь грунта, торфа и т. п.) площадью 1 кв. м и более. Загрязнения должны быть удалены на дорогах категорий IА—IВ, II с четырьмя полосами движения и группах улиц А—Г в течение одних суток, на остальных дорогах и улицах — в течение трех суток.
— Покрытие тротуаров, пешеходных дорожек, посадочных площадок остановочных пунктов не должны иметь загрязнений (мусор, грязь) и отдельных разрушений площадью более 0,2 кв. м. Загрязнения должны быть удалены в течение трех суток, отдельные разрушения — в течение семи суток.
— Выбоина, просадка, пролом длиной 15 см и более, глубиной 5 см и более, площадью 0,06 кв. м, равной или более, должна быть устранена в срок 1–12 суток (в зависимости от категории дороги).
— Колея глубиной 2 см (или более) длиной 7 м (или более) на участке полосы движения длиной 100 м должна быть устранена в срок 5–14 суток (в зависимости от категории дороги).
— Трава и древесно-кустарниковая растительность на обочинах высотой более 15 должна быть удалена в срок 7–14 суток (в зависимости от категории дороги).
— Лицевая поверхность дорожного знака не должна иметь загрязнений и снежно-ледяных отложений, затрудняющих распознавание его символов или надписей, которые должны быть удалены в течение суток с момента обнаружения.
— Срок устранения дефектов разметки, обозначающей пешеходный переход, не более трех суток. Остальная разметка должна быть восстановлена в течение 30 дней.
— Неработающий сигнал светофора должен быть починен в течение суток. Отказ в работе табло вызывного пешеходного перехода — в течение трех суток.
— Сломанный или поврежденный «лежачий полицейский» должен быть восстановлен в течение 3–10 суток.
— Неработающие светильники над проезжей частью должны быть заменены в течение 1–5 дней (в зависимости от категории дороги).
Требования к состоянию в зимний период
— Рыхлый или талый снег с проезжей части должен быть убран в течение 3–12 часов (в зависимости от категории дороги). Отчет идет с момента окончания снегопада.
— Зимняя скользкость должна быть устранена с проезжей части в течение 4–12 часов (в зависимости от категории дороги).
— Рыхлый или талый снег слоем от 3 см должен быть убран с тротуаров и пешеходных дорожек в течение суток. Срок отчитывается с момента окончания уборки проезжей части или устранения зимней скользкости.
— Зимняя скользкость на тротуарах и пешеходных дорожках должна быть устранена за 12–24 часов (в зависимости от интенсивности движения пешеходов).
— Рыхлый или талый снег слоем от 2 см должен быть убран с посадочных остановок в течение шести часов.
— Запрещено формирование снежных валов (для временного хранения снега) на тротуарах; на разделительной полосе шириной менее 5 м; ближе 10 м от пешеходного перехода.
Каков юридический статус документа
С формальной точки зрения ГОСТ не является пока обязательным: все стандарты в России по умолчанию добровольные. Это подтвердили “Ъ” в Росстандарте. В связи с этим жалобы на несоблюдение новых правил едва ли будут иметь эффект. Теоретически может быть ситуация, при которой какой-либо орган власти (например, местный департамент ЖКХ) объявит тендер на уборку улиц и пропишет в нем обязательное выполнение норм нового ГОСТа. В этом случае он станет обязательным к исполнению. Так уже планируют сделать власти Санкт-Петербурга.
Ситуация кардинально изменится, когда внесут изменение в распоряжение правительства №2438-р, там прописаны ГОСТы, обязательные к исполнению. По данным Росстандарта, соответствующие поправки к документу уже подготовлены. В пресс-службе правительства на запрос “Ъ” не ответили.
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