Украинский футболист демонстративно отвернулся от флага России

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Как отмечается, футболист остался стоять лицом к трибунам, в то время как другие игроки и судейская бригада повернулись к российскому флагу.Федорив родился во Львовской области на Украине. Он начал футбольную карьеру в клубе "Динамо Киев". С 2008 по 2011 год он выступал за пермский клуб "Амкар". В феврале текущего года подписал контракт с нижегородским клубом.Это далеко не первые провокации футболистов из Украины. Так, ранее был украинский легионер из греческого клуба ПАОК Евгений Хачериди, который после победы команды над московским "Спартаком" в рамках третьего квалифицированного раунда Лиги чемпионов показал трибунам щитки с флагом Украины. Тогда УЕФА не применил каких-либо дисциплинарных мер к украинцу.Кадр из трансляции матча "Сочи" - "Нижний Новгород"