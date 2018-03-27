Украденные на Украине БМП и БТР выставили на продажу через интернет

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«В течение двух недель был проведен ряд обысков в Новоград-Волынском районе и изъято почти 200 объектов, подготовленных к продаже», — говорится в сообщении Нацполиции.По данным правоохранительных органов, объявление о продаже техники разместило в интернете «физическое лицо».Среди обнаруженной полицией техники — бронетранспортеры (БТР), боевая машина пехоты (БМП), грузовые автомобили «ЗИЛ» и «Урал», «ГАЗ», военные фургоны (КУНГи), прицепы, автоцистерны, автовышки, тягачи с лебедками и другая техника, предназначенная для работы на суше и воде. Кроме того, были найдены запчасти, в том числе аккумуляторные батареи и шины.Места хранения техники правоохранительные органы обнаружили во время расследования обстоятельств повреждения магистрального нефтепровода, уточняется в сообщении Нацполиции.Обыски проводились по нескольким адресам, во время оперативных мероприятий сотрудники полиции изъяли документы на спецтехнику.Правоохранительные органы Украины устанавливают принадлежность найденной техники и выясняют, находится ли она на учете в воинских частях. Также открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 191 УК (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением). Статья предусматривает ограничение свободы на срок от трех до восьми лет.До выяснения всех обстоятельств в суд направлено ходатайство с просьбой арестовать обнаруженные машины.Фото: Национальная полиция Украины