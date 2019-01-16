Угроза с воздуха. В МЧС рассказали, как не погибнуть от падающих сосулек

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Спасатели советуют обратиться в управляющую компанию или в обслуживающее предприятие, если вы заметили угрожающих размеров сосульку или снежную шапку на кровле. Они должны предпринять меры по очистке крыш. При этом во время работ у зданий должны устанавливаться предупредительные знаки и ограждения, а сброшенные с кровли снег и сосульки должны немедленно вывозиться.В МЧС напомнили, что главным образом ледяные глыбы образуются над водостоками, поэтому этих мест следует сторониться. Также надо обращать внимание на обледенение тротуаров, по возможности не приближаться близко к стенам зданий. Если сверху слышен непонятный шум, ни в коем случае нельзя останавливаться и искать его источник.