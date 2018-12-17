Уголовное дело "о прогулах": за что преследуют самарского профессора
17 декабря 2018 22:45
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Подходит к завершению расследование уголовного дела в отношении профессора СНИУ им. Королева Евгении Трещевой. По версии следствия, в марте 2018 г. Трещева провела на отдыхе около двух недель, однако в табеле рабочего времени отметила эти дни как рабочие. На основании сведений табеля бухгалтерией вуза ей было начислено 35,5 тыс. рублей.
Изначально оперативные действия в отношении Евгении Трещевой проводились сотрудниками УФСБ по Самарской области. Впоследствии материалы проверки были переданы в региональное СУ СК, которое возбудило уголовное дело по статьям "Подлог" и "Мошенничество".
В пресс-службе СУ СК РФ по Самарской области Волга Ньюс сообщили, что в настоящее время профессор имеет по делу статус обвиняемой. "Сумма незаконно полученного ею вознаграждения оценивается следствием примерно в 30 тыс. рублей", - добавили в ведомстве.
Ранее при рассмотрении в суде жалобы адвоката Евгении Трещевой Андрея Карномазова на незаконность возбуждения уголовного дела стало известно, что руководство Самарского университета никаких претензий к ней не имеет и к дисциплинарной ответственности ее не привлекало.
Эту информацию Волга Ньюс в целом подтвердил и ректор Самарского университета Евгений Шахматов, добавив, что Евгения Трещева продолжает трудиться в вузе в должности профессора.
До августа 2018 г. Евгения Трещева являлась заведующей кафедрой гражданского процессуального и предпринимательского права университета. С августа пост и.о. заведующей кафедрой заняла Екатерина Михайлова.
По словам адвоката Евгении Трещевой Андрея Карномазова, занятий по расписанию у профессора в период, фигурирующий в расследовании, не было, заседаний кафедры или ученого совета не проводилось, а "научной работой и подготовкой к занятиям научные сотрудники и преподаватели университета занимаются там, где им это удобно, и поскольку никакого специального "рабочего места" для этого не существует, то и говорить о каком-либо "отсутствии на рабочем месте" не приходится".
Заметим также, что после того, как Евгения Трещева узнала о наличии претензий за получение ею заработной платы, она вернула в кассу вуза около 20 тыс. рублей.
Андрей Карномазов считает уголовное преследование профессора "политически мотивированным и необоснованным". По мнению адвоката, обвинение его клиентки - не только надуманное, но и малозначимое для того, чтобы им занимались сотрудники госбезопасности.
Защита полагает, что политический мотив якобы проистекает из принципиальной позиции Трещевой против объединения Самарского государственного университета со СГАУ им. Королева, ее открытой полемики на этот счет на собрании СамГУ с бывшим губернатором Николаем Меркушкиным.
"Ответственным за реализацию проекта объединения при Н.И.Меркушкине являлся его вице-губернатор Д.Е.Овчинников, ныне являющийся первым проректором объединенного университета. Он публично и недвусмысленно сообщил профессору Трещевой Е.А. о том, что если бы она сама уволилась из университета, то никакого уголовного дела против нее не было бы", - утверждает Карномазов.
В пресс-службе Самарского университета комментировать ситуацию не стали. Получить комментарий Дмитрия Овчинникова не удалось.
Ректор Самарского университета Евгений Шахматов, в свою очередь, в беседе с Волга Ньюс подчеркнул, что никаких просьб об увольнении Евгении Трещевой не было.
Информацию о том, что, по мнению адвоката Евгении Трещевой, в деле имеется якобы политическая подоплека, Евгений Шахматов прокомментировал так: "Не знаю, откуда такие мысли. Дело заведено следственными органами. Я о нем узнал уже после его возбуждения".
По мнению депутата губернской думы, профессора кафедры истории государства и права Самарской государственной областной академии (Наяновой) Михаила Матвеева, трудно предположить, чтобы действия профессора содержали какой-то злой умысел.
"Я, конечно, не специалист по уголовным делам, но, мне кажется, здесь надуманное преступление, - отмечает Матвеев и добавляет: - Я просто знаю Трещеву как одного из немногих людей, кто в тяжелый период ликвидации СамГУ имел смелость публично в присутствии тогдашнего губернатора Николая Меркушкина высказывать свое несогласие".
При этом, по словам Михаила Матвеева, коллеги отзываются о Евгении Трещевой как о профессионале и порядочном человеке.
"В данном случае мне неясно, что случилось: то ли формально отработала "машина" (был некий сигнал, и его отработали), то ли (я не исключаю того) это попытка каким-то образом человека с собственным мнением наказать", - рассуждает Матвеев. Также он не исключает и того, что идет борьба за место Евгении Трещевой на посту заведующей кафедрой.
В Рособрнадзоре от комментариев относительно того, обязан ли преподаватель вуза, заведующий кафедрой проводить определенное количество часов на рабочем месте, отказались, пояснив, что эти вопросы - вне их компетенции.
Екатерина Выровцева, доцент кафедры журналистики и медиатехнологий СМИ Санкт-Петербургского государственного университета промышленных технологий и дизайна, экс-заведующая кафедрой журналистики ПГСГУ:
- Количество часов, которые преподаватель или заведующий кафедрой должен проводить непосредственно на кафедре, прописывается в должностной инструкции.
Но я должна сказать, что работа преподавателя вуза, независимо от должности, - это не только и не столько нахождение на рабочем месте (на кафедре). Дело в том, что преподаватель должен длительное время уделять подготовке к занятиям, научной деятельности, методической работе, участию в различных конференциях и так далее. И рабочее место очень условно для него.
Работа преподавателя состоит из двух частей: первая часть - аудиторные занятия, а вторая - научная, творческая, учебно-методическая работа, и это огромное количество часов, которое никак не предполагает сидение на кафедре.
Научной деятельностью, проверкой диссертаций и контрольных работ можно заниматься и не в стенах вуза. Более того, для этого порой нужно быть не на работе, а, скажем, в библиотеке.
По большому счету, не у каждого заведующего кафедрой есть отдельный кабинет. А в случае его отсутствия заниматься научной работой на кафедре практически невозможно.
Насколько я помню, была некая инициатива о том, чтобы преподаватели вузов проводили на работе шесть часов в день. Но ведь бывают разные ситуации: в какой-то день он мог провести на работе девять или десять часов, тем самым компенсировав свое отсутствие в другой день. У нас в целом ненормированный рабочий день. Мы можем прийти к 8 утра на лекцию и в тот же день вести занятия у "вечерников", и тогда может получиться и 12-часовой рабочий день. Так что часы пребывания преподавателя в вузе достаточно трудно определить и зафиксировать.
Кроме того, преподавателям полагаются творческий отпуск и методические дни для подготовки к занятиям.
В завершение хочу заметить, что в вузах часто практикуется назначение на должность заведующего кафедрой по совместительству сотрудников других университетов, порой даже из других городов. Такая практика имела место в СамГУ, ТГУ и других вузах.
Фото:Волга Ньюс
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